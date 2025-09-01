Дмитрий Морев озвучил последние новости с площади Профсоюзов

На участке от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Выучейского работает асфальтоукладочный комплекс: автогудронатор, катки и асфальтоукладчик.

- Мы учли, что интенсивность нагрузки на данной магистрали высокая, а под землей находится большой объем коммуникаций. Подход к формированию дорожной одежды беспрецедентный, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Основание дороги – из трех слоев щебеночно-песчаной смеси по 24 см каждый. Для усиления дорожной одежды между ними уложено 3 слоя геосетки. Поверх ЩПС 21 см асфальтогранулята. И лишь затем первый слой асфальта: это горячая смесь А32НТ толщиной 9 см, что почти в 2 раза больше стандартной.

Одновременно с асфальтированием идет работа по установке опор освещения и светофорных объектов.

Сегодня в администрации города состоялось совещание с участием сотрудников Госавтоинспекции. Детально проработали каждый пешеходный переход, пути проезда автобусов и машин, подходы к остановкам общественного транспорта.

Глава города отметил: важно по максимуму обеспечить безопасность и для водителей, и для пешеходов, поскольку маршруты будут непривычными для всех.

Движение на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Иоанна Кронштадтского откроется к середине ноября. В следующем году работу продолжат - будет уложено еще два слоя асфальта. Такой подход применяется и на федеральных трассах: нижний слой за зиму уплотнится, что положительно отразится на долговечности дороги в целом.