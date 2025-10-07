Дмитрий Морев обещал в этом году продолжить ремонт улицы Северодвинская

Об этом градоначальник Архангельска сообщил в своем паблике:

- В летний период нам удалось из непроезжей дороги от Тимме до Шабалина сделать удобный дублер для разгрузки ул. 23 Гвардейской дивизии и ул. Урицкого. При первой же возможности решили не откладывать продолжение ремонта улицы.



На сегодняшний день определен победитель аукциона, который займется ремонтом проезжей части по ул. Северодвинской от пр. Обводный канал до ул. Котласской. Долгие годы это был полугрунтовый участок с ямами – сейчас исправим!



По отдельному контракту планируем отремонтировать здесь тротуар.



Уже сегодня на ул. Северодвинской начинают работать геодезисты, чтобы на местности определить точные параметры ремонтных работ.



Более 9 млн рублей, которые мы направили на приведение в порядок участка ул. Северодвинской, - это средства экономии на торгах по летним объектам ремонта дорог.



В последующие периоды будем планировать работу на оставшемся участке улицы – от Шабалина до Котласской.



