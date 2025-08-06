Женская команда АрхГорДумы взяла на контроль безопаснсть детей Майской горки

Депутаты Архангельской городской Думы Мария Харченко, Елена Ануфриева и Светлана Алефиренко посетили несколько объектов в округе Майская Горка, где были проведены работы по благоустройству при их участии. Они осмотрели дворовые территории и пообщались с местными жителями.
Школа №30: безопасность на первом месте
Одним из главных объектов поездки стала школа №30. Здесь установили дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы повысить безопасность детей. Камеры разместили в спортивном зале, столовой, раздевалке и на лестничных пролётах. Директор школы Алла Левинсон отметила, что видеонаблюдение поможет избежать многих проблем, связанных с человеческим фактором.
Депутат Мария Харченко подчеркнула важность этого проекта: «Для нас очень важен вопрос безопасности детей, поэтому мы выделили 400 тысяч рублей на установку камер».
Дороги и тротуары: комфорт для всех
Народные избранники также уделили внимание дорожным проблемам. Например, они помогли отсыпать дорогу к домам от автобусной остановки в посёлке третьего лесозавода. Жительница Елена Соболева выразила благодарность за решение многолетней проблемы с лужей на дороге.
На улице Осипенко, возле домов №5 и №7, обновили асфальт. Это стало возможным благодаря средствам из резервного фонда. На Галушина, 19 корпус 1, также произошли изменения.
«На протяжении многих лет мы активно участвуем в региональном проекте „Комфортное Поморье“, по данному адресу мы сами являлись инициаторами. Благодаря программе и софинансированию установлены детская площадка, теннисный стол, скамеечки», — рассказала Елена Ануфриева.
Решение проблем частного сектора
Жители улиц Минская, Уральская и Донская столкнулись с проблемой затопления участков из-за неработающей дренажной ливнёвки. Депутат Светлана Алефиренко сообщила, что удалось частично решить эту проблему: расширили канаву и заменили трубу.
Общественные пространства и детские площадки
Также Светлана Алефиренко рассказала, что в Школе юнг были заменены окна, а в 25-й гимназии - отремонтированы потолки. Эти работы были выполнены в рамках проекта «Комфортное Поморье», в котором депутаты активно участвуют.
Благоустройство округов и создание комфортных условий для жизни северян остаются приоритетными задачами депутатов Архангельской городской Думы.