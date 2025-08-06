Вверх
Женская команда АрхГорДумы взяла на контроль безопаснсть детей Майской горки

Депутаты Архангельской городской Думы Мария Харченко, Елена Ануфриева и Светлана Алефиренко посетили несколько объектов в округе Майская Горка, где были проведены работы по благоустройству при их участии. Они осмотрели дворовые территории и пообщались с местными жителями. 

Школа №30: безопасность на первом месте 

Одним из главных объектов поездки стала школа №30. Здесь установили дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы повысить безопасность детей. Камеры разместили в спортивном зале, столовой, раздевалке и на лестничных пролётах. Директор школы Алла Левинсон отметила, что видеонаблюдение поможет избежать многих проблем, связанных с человеческим фактором. 

Депутат Мария Харченко подчеркнула важность этого проекта: «Для нас очень важен вопрос безопасности детей, поэтому мы выделили 400 тысяч рублей на установку камер». 

Дороги и тротуары: комфорт для всех 

Народные избранники также уделили внимание дорожным проблемам. Например, они помогли отсыпать дорогу к домам от автобусной остановки в посёлке третьего лесозавода. Жительница Елена Соболева выразила благодарность за решение многолетней проблемы с лужей на дороге. 

На улице Осипенко, возле домов №5 и №7, обновили асфальт. Это стало возможным благодаря средствам из резервного фонда. На Галушина, 19 корпус 1, также произошли изменения.

«На протяжении многих лет мы активно участвуем в региональном проекте „Комфортное Поморье“, по данному адресу мы сами являлись инициаторами. Благодаря программе и софинансированию установлены детская площадка, теннисный стол, скамеечки», — рассказала Елена Ануфриева.

Решение проблем частного сектора 

Жители улиц Минская, Уральская и Донская столкнулись с проблемой затопления участков из-за неработающей дренажной ливнёвки. Депутат Светлана Алефиренко сообщила, что удалось частично решить эту проблему: расширили канаву и заменили трубу. 

Общественные пространства и детские площадки 

Также Светлана Алефиренко рассказала, что в Школе юнг были заменены окна, а в 25-й гимназии - отремонтированы потолки. Эти работы были выполнены в рамках проекта «Комфортное Поморье», в котором депутаты активно участвуют. 

Благоустройство округов и создание комфортных условий для жизни северян остаются приоритетными задачами депутатов Архангельской городской Думы.


03 октябрь 12:35 | : Политика

