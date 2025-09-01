Архангельские депутаты решали, что же делать с аварийным жилфондом

С докладом на эту тему перед народными избранниками выступил директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Николай Худяков.

По состоянию на август 2025 года в Архангельске признаны аварийными 1596 многоквартирных домов, общей площадью почти 850 тысяч квадратных метров. Расселить необходимо 16088 помещений, в которых зарегистрировано 36884 человека.

Ежегодно количество таких домов только увеличивается. Так, в 2024 году были признаны аварийными 132 дома, а в текущем – 61 дом. Еще девять зданий ожидают своего вердикта по результатам экспертизы.

Для граждан, проживающих в аварийном жилье, муниципалитет предоставляет жилые помещения маневренного фонда. На сегодня в собственности города 529 таких квартир. 25 из них свободны, при этом в 24-х требуется проведение текущего ремонта.

В связи со значительным объемом и увеличением количества аварийного жилья, наличие свободных помещений маневренного фонда остается острой проблемой Архангельска. На текущий момент потребность в маневренном фонде оценивается в 222 000 квадратных метров жилья. Потребность финансирования на эти цели составляет порядка 27 миллиардов рублей.

Однако самым главным остается вопрос расселения людей из аварийного жилья. Предыдущая программа переселения была завершена в этом году, и сейчас все ожидают начала новой федеральной программы. Под ее действие попадут люди, чье жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года.

«Новая федеральная программа переселения должна учитывать реальные потребности граждан и специфику региона. Одной из ключевых целей становится создание эффективного механизма оперативного выделения и строительства маневренного жилья, способного удовлетворить запросы большого числа переселенцев.

Кроме того, важно подчеркнуть значимость мониторинга состояния жилого фонда, выявления рисков возникновения аварийных ситуаций и принятия превентивных мер. Всё это в комплексе обеспечит устойчивость и безопасность городской среды, создаст необходимые условия для нормальной жизнедеятельности жителей Архангельска и повысит общий уровень комфорта и защищённости граждан», - прокомментировал председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов