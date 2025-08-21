Вверх
По программе "Единой России": школьники Березника осваивают управление дронами

На базе МБОУ "Березниковская ср.школа им. Коробова В.К." состоялось мероприятие, посвященное освоению основ работы с нейронными сетями и управлению и применению квадрокоптеров. Организатором мероприятия выступило Управление ИКТ Архангельской области в рамках реализации партийного проекта "Цифровая среда".

  Дмитрий Путраш, руководитель партийного проекта "Цифровая среда" в Архангельской области, директор Управления ИКТ, совместно с коллегами Андреем Бахаревым и Артемом Лазаревым провели для школьников цикл теоретических и практических занятий, охватывающих следующие темы:

 • Основы нейронных сетей и их применение в различных сферах.

• Методы социальной инженерии и способы защиты личной информации в цифровом пространстве.

• Классификация дронов, области их применения и принципы управления квадрокоптерами.

• Правила эксплуатации и техника безопасности при работе с беспилотными летательными аппаратами.


 Данное мероприятие направлено на повышение цифровой грамотности школьников и формирование у них компетенций, необходимых для успешной адаптации к современным технологическим реалиям.



