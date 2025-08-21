По программе "Единой России": школьники Березника осваивают управление дронами

На базе МБОУ "Березниковская ср.школа им. Коробова В.К." состоялось мероприятие, посвященное освоению основ работы с нейронными сетями и управлению и применению квадрокоптеров. Организатором мероприятия выступило Управление ИКТ Архангельской области в рамках реализации партийного проекта "Цифровая среда".
• Методы социальной инженерии и способы защиты личной информации в цифровом пространстве.
• Классификация дронов, области их применения и принципы управления квадрокоптерами.
• Правила эксплуатации и техника безопасности при работе с беспилотными летательными аппаратами.