С 1 сентября архангельские школьники будут осваивать беспилотники

С начала учебного года в 8 образовательных учреждениях города Архангельска откроются классы, где ребята смогут освоить управление беспилотными летательными аппаратами.

О деталях рассказал глава областной столицы Дмитрий Морев:



- На оснащение помещений выделено федеральное финансирование. Пока школьники на каникулах, идет подготовка кабинетов и полетных зон. В школах № 7, 20, 23, 36, 77 и 82, а также в гимназиях № 3, 21 ученики 10-11 классов на занятиях по начальной военной подготовке будут изучать основы управления и применения БПЛА.



Для создания современных условий освоения этих актуальных навыков закупаются дроны, мебель, оргтехника. Учебные комплексы позволят ребятам понять устройство беспилотников, получить навыки эксплуатации, ремонта и управления авиатехникой. Будут и виртуальные тренажеры, и практика управления полетами.



Наверняка, это направление вызовет интерес у современных подростков, будет способствовать профориентации в пользу инженерных специальностей.



