У Мезенского округа - новый депутат

На дополнительных выборах в Архангельское областное Собрание депутатов по одномандатному округу №21 победил Алексей Крупцов.

Он набрал 61,91% голосов. У других кандидатов распределились голоса следующим образом: Алексей Бурылин - 13,59%, Владислав Смелов - 12,72%, Иван Садула - 8,49%.

Избирательный округ № 21 включает Мезенский, Лешуконский и Пинежский округа. Явка на участках составила 45,39%.

Спикер регионального парламента отметила уникальность территории с самобытной историей и особым укладом жизни.

- Здесь живут люди, обладающие чувством собственного достоинства, глубоко понимающие важность бережного отношения ко всем вопросам развития региона. Уверена, что избиратели этого округа, определяя своего представителя в областное Собрание, голосовали за профессионализм, ответственность и уважительное отношение к своей земле, – сказала Екатерина Прокопьева.

