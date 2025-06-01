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ЛДПР двинет в Архангельское областное Собрание фельдшера Садулу

Такое решение было принято вчера на внеочередной партконференции либерал-демократов. Конечно, без большой надежды на победу.

Иван Садула, чье имя пока почти неизвестно в публичной политике, работает фельдшером на скорой помощи. То есть, продолжатель дела покинувшего этот мир депутата Сергея Эммануилова (члена «Единой России»), из-за которого весь сыр-бор.

Кроме Садула, в осенних выборах по этой категории будут участвовать гендиректор «Титана» Алексей Крупцов (ЕР) и артист разнообразных жанров Владислав Смелов (СРЗП).

Ждем новых заявок…

09 июль 13:03 | : Политика

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