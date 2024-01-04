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Архангельская область. И снова выборы

Избирком Поморья принял решение о проведении дополнительных выборов депутата Архангельского областного собрания депутатов восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 на 8 сентября 2024 года. Подробности от издания «Регион 29»:

- Голосование будет проходить в течение трёх дней — с 6 по 8 сентября.

Постановление избирательной комиссии вступит в силу после официального опубликования, запланированного на 13 июня. На этих выборах полномочия окружной избирательной комиссии возложены на Няндомскую территориальную избирательную комиссию.

С 13 июня избирательные объединения смогут подавать документы для выдвижения и регистрации кандидатов в областной избирком, а кандидаты по одномандатному округу — в Няндомскую окружную избирательную комиссию.

В границы избирательного округа № 23 входят территории Няндомского и Шенкурского муниципальных округов Архангельской области. Место депутата от этого округа стало вакантным в прошлом году после избрания Ивана Новикова представителем в Совете Федерации.

 

09 июнь 16:21 | : Политика

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