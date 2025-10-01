Митрополит Корнилий благословил зрителей православного концерта

Праздничный концерт в честь столетия со дня преставления святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, состоялся в культурном центре «Северный» в Архангельске. Участников и зрителей поприветствовал митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Ниже приводим полный текст приветствия архипастыря.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Вас со столетием со дня преставления ко Господу святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 2025-й год — год особо памятный для Русской Православной Церкви, молитвенно отмечающей 100-летие со дня преставления Предстоятеля, на долю которого, по жребию Божию, выпали суровые испытания революционными потрясениями, гражданской войной и началом жестоких гонений на веру.

«Со смирением и кротостью, соединенными с ревностью о деле Божием и горением духа, совершал Святейший Тихон вверенное ему служение, умоляя пасомых не сходить с пути крестного и хранить верность Православной Церкви», — отмечает Святейший Патриарх Кирилл.

Наш народ, невзирая не все потрясения двадцатого века, сумел сохранить веру и Церковь, и нам с вами Господь Бог судил жить в благоприятную эпоху, когда, по выражению Екклесиаста, «время собирать камни». Одним из примеров того, как возрождается духовная жизнь на Русском Севере, является созидание в Северном округе Архангельска православной церковной общины. Двадцать пять лет назад неравнодушные люди, верующие во Христа и желающие пребывать в лоне Святой Христовой Церкви, объединили усилия и с молитвой начали великое дело устроения храма. За два с половиной десятилетия было много радостных духовных событий, мы видим замечательный, красивый и просторный храм, в который люди приходят для того, чтобы лицом к лицу встретиться с Живым Богом и стать участниками церковных таинств, обретая Божественную благодать и спасая свои бессмертные души. Радостным событием, увенчавшим усилия и подвиги многих людей, стало Великое освящение храма, которое было совершено в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2025 года. Дай Бог, чтобы память об этом великом деянии сохранялась на приходе и согревала сердца всех, кто стал его свидетелем и участником.

Сегодня мы благодарим людей, которые трудились и продолжают трудиться над созиданием и благоукрашением святого храма и совершают свое служение во славу Божию. Наипаче мы благодарим Вас, возлюбленный о Господе отец настоятель иерей Василий, за Ваши ревностные многолетние пастырские труды о славе Божией и благолепии дома Господня. Пусть Господь сторицею воздаст Вам за все труды и всегда хранит Вас и всех близких во здравии, благоденствии и крепости сил. Милосердный Господь мира да благословит Вас миром и долгоденствием и да сохранит от всех бед и напастей!

***

Глава митрополии наградил настоятеля архангельского храма святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, священника Василия Лапко епархиальной медалью Архангела Михаила третьей степени во внимание к его пастырским трудам и в честь двадцатипятилетия прихода.

***

На сцену культурного центра «Северный» вышли воспитанники воскресной школы храма, артисты ансамбля «Сиверко», фольклорного коллектива «Новиця», коллектива народного танца «Коляда», певцы Заостровского академического хора и Северной хоровой лиги. Также перед зрителями выступили вокальный квартет «Созвучие», солисты Алексей Карпов и Софья Брусникина, северодвинский ансамбль «Казачья вольница».