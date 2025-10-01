Нам 20 лет

Вверх
В это трудно (и страшно) поверить, но уже ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД в Сети появился домен под названием RUSNORD. Если быть точным, мы «вышли в эфир» 28-го ноября, но днём своего рождения решили считать день регистрации. Такое случается и на свадьбах… ну, вы понимаете.

Старожилы могут помнить, что возникли мы не на пустом месте. Сначала был проект «Русский Север» (rsia), специально заточенный под выборы главы НАО. Свою задачу он выполнил полностью – Алексей Баринов одержал убедительную победу, став последним народным губернатором до 2012 года – и москвичи, его запускавшие, потеряли к этому детищу всякий интерес. Но творческому коллективу хотелось продолжения банкета, поэтому пришлось акционироваться, переименоваться и «переобуться». Москвичи пытались возбухать, но быстро присмирели.

К слову, в те далекие от сегодняшнего дня времена первые информагентства были единственным источником альтернативной информации и публицистики, и в этом смысле только начинали конкурировать с телевидением. Как мы жили без соцсетей… сейчас уже и не понять.

 «Русский Север» был переименован (проще говоря, переведен на английский, как того требовала мода нулевых), но принципы и суть журналистской работы оставались неизменными - оперативная информация, отсутствие цезуры (кроме внутренней!), и всегда свой взгляд на любые события. Именно любые, этим мы отличались от большинства тогдашних областных СМИ, освещающих исключительно события местного значения. Мы же считали и считаем, что такая «местечковость взглядов» губительна для публичного издания и нарушает конституционное право читателя на доступность информации. 

Кстати, с годами многие региональные интернет-издания стали следовать нашему примеру. Но двадцать лет назад мы были единственными… за что периодически нарывались на критику и подколки, не всегда дружеские.

Двадцатилетний путь нашего агентства не был усыпан розами. Работать «под крылом» у Баринова было спокойно, сытно и относительно безопасно. Дядя Лёша практически не вмешивался в редакционную политику, а куратор от него, Дмитрий Несанелис, быстро стал близким другом всей нашей редакции.

 Но не прошло и года после начала работы, как по странному обвинению, не выдерживающему никакой критики, был отлучен от должности и попал в тюрьму наш кормилец. Началась изнурительная информационная борьба за его оправдание, во время которой «RUSNORD» приобрёл влиятельных врагов. Главное, что в итоге Алексей Викторович Баринов оказался на свободе. Но с политикой завязал накрепко. 

Впоследствии наше агентство ещё не раз участвовало в информационной защите гонимых… перечислять все достижения в этой области считаем нескромным. Впрочем, и мы получали ответку – уголовное дело на главного редактора, административные иски, прямые угрозы со стороны власть предержащих. Не только на словах, но и действиями… 

Но, как поется в песне Юрия Визбора:

Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги,

Значит, есть, наверно, и друзья.

 Мы всегда верили, что последних у нас больше. На практике так оно и вышло. Впрочем, и информационные войны практически закончились. Они просто вышли из моды, остались локальные.

 За прошедшее двадцатилетие у нашего агентства было много всего – открытия, потери (вплоть до невосполнимых), надежды, разочарования, даже предательство вчерашних соратников. Всё, как происходит в обычной жизни. 

А жить мы собираемся долго... как бы кому не хотелось обратного. С ЮБИЛЕЕМ НАС! И ВАС! 

16 ноябрь 13:30 | : Горячая тема / Будни

