Северодвинские сироты переезжают в новые квартиры

Рассказывает глава городской администрации Игорь Арсентьев:

- Масштабный инвестпроект в действии: дети-сироты получают жильё. Сегодня с радостью вручил ключи от квартир в новостройке первым новоселам – Дарье Костяевой, Валерии Зарубиной и Эльвину Буланову. Сегодня молодые люди получили однокомнатные квартиры с отделкой. В них просторные кухни с электроплитами и ванные комнаты с установленной сантехникой.

 Дом № 74, корпус 1 на проспекте Труда входит в жилой комплекс «Аквилон NEO», который возводится по масштабному инвестиционному проекту. Завершено строительство первой очереди. Городу уже передано 15 жилых помещений, которые предназначены детям-сиротам, еще 11 квартир в этом же доме получат жители аварийных домов. Всего застройщик передаст 69 таких квартир в государственную, а затем и в муниципальную собственность.

 Ожидает своей очереди решение инфраструктурных вопросов в данном стремительно развивающемся районе. Строительство развязки проспектов Труда и Победы, а также продление проспекта Труда вошли в мастер-план развития Архангельской агломерации, который Губернатор региона Александр Цыбульский представил Президенту Владимиру Путину на Международном Арктическом форуме весной текущего года.


14 сентябрь 11:06 | : Политика

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20