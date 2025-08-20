Северодвинские сироты переезжают в новые квартиры

Рассказывает глава городской администрации Игорь Арсентьев:

- Масштабный инвестпроект в действии: дети-сироты получают жильё. Сегодня с радостью вручил ключи от квартир в новостройке первым новоселам – Дарье Костяевой, Валерии Зарубиной и Эльвину Буланову. Сегодня молодые люди получили однокомнатные квартиры с отделкой. В них просторные кухни с электроплитами и ванные комнаты с установленной сантехникой.

Дом № 74, корпус 1 на проспекте Труда входит в жилой комплекс «Аквилон NEO», который возводится по масштабному инвестиционному проекту. Завершено строительство первой очереди. Городу уже передано 15 жилых помещений, которые предназначены детям-сиротам, еще 11 квартир в этом же доме получат жители аварийных домов. Всего застройщик передаст 69 таких квартир в государственную, а затем и в муниципальную собственность.

Ожидает своей очереди решение инфраструктурных вопросов в данном стремительно развивающемся районе. Строительство развязки проспектов Труда и Победы, а также продление проспекта Труда вошли в мастер-план развития Архангельской агломерации, который Губернатор региона Александр Цыбульский представил Президенту Владимиру Путину на Международном Арктическом форуме весной текущего года.



