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Дмитрий Морев: "Архангельск готов к юбилею Победы"

- 80-летие Великой Победы отметим масштабно! – обещает градоначальник областной столицы. - Сегодня на оргкомитете утвердили план мероприятий. Расскажу об основных и новых.

 Впервые мы объединили предприятия общепита, чтобы в дни празднования в их меню появилось особое блюдо – солдатская каша. Откликнулись более 30 кафе и столовых: акция пройдет с 1 по 10 мая. Список опубликуем в группе Открытый Архангельск. А 9 Мая на набережной будут угощать кашей полевые кухни.

 На набережной откроем 6 точек продажи цветов – для всех, кто хочет возложить к мемориалам или подарить ветеранам.

 Торжественный парад состоится 9 мая в 10.00 на площади Мира у Вечного огня.

 В 11 часов будет дан старт проезду военной ретротехники по улицам города: танки, «Катюша», мотосредства – всё, что в предыдущие годы празднования произвело большое впечатление на горожан. Маршрут протяженный, есть возможность выбрать удобную для просмотра точку.

 Выставку исторической военной техники организуем на ул. Карла Либкнехта с 13.00 до 20.30. Впервые на ней будут работать экскурсоводы.

 В полдень начнется шествие колонны «Бессмертного полка». В этом году это важное мероприятие проходит в очном формате. С портретами героев своей семьи архангелогородцы пройдут километр - от Красной пристани до монумента Победы. 


30 апрель 15:29 | : Политика

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