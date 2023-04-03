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С ароматом кофе. Речной вокзал Архангельска открыл свои двери

Впечатлениями поделился градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Как и обещали, в первый день работы буксира Архангельск-Кего открыл свои двери для пассажиров новый речной вокзал.

 Это современное здание с большим залом ожидания, который рассчитан на 100 человек. Здесь уже можно почувствовать аромат кофе, спокойно дождаться своего рейса. Перед глазами – монитор с актуальным расписанием. С началом работы теплоходов откроются касса и справочное бюро, будет подключен wi-fi.

 Отдельная благодарность «Архангельскому речному порту» за оформление стен большими постерами с видами города! Пассажиры, с которыми мне удалось пообщаться сегодня, условиями довольны.

 Вместе с руководством Архречпорта осмотрели и прилегающую территорию. Компания-инвестор уже закупила стильную уличную мебель: на причале установят 20 комплектов скамейка+урна. Но предварительно будет выполнено асфальтирование всей площади причала, поскольку до зимы был уложен только нижний слой. В итоге горожане получат продолжение благоустроенной набережной, которая плавно переходит от нового деревянного променада за Молодежным сквером к речному вокзалу.


18 апрель 15:16 | : Экономика

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