Дмитрий Морев благословил гимназию №6 на уникальный проект

Рассказывает архангельский градоначальник:

- Прославленная архангельская гимназия № 6 готовится к 100-летнему юбилею. После капитального ремонта, который был выполнен в прошлом году, творческая группа педагогов воплощает в жизнь уникальный проект оформления стен.



Авторы проекта «Прогулка вокруг гимназии» – выпускники, а теперь и учителя гимназии № 6 Инга Симонова и Елена Карпова. В оформлении учли почти вековую историю самой школы и ее место расположения в центре города.



Теперь, поднимаясь с первого до четвертого этажа, ученики могут путешествовать по знаковым местам Архангельска – изучать памятники и архитектуру родного города. Вскоре изображения дополнят надписи с указанием скульпторов, архитекторов, учреждений, которые размещаются или ранее находились в зданиях.



Идейный вдохновитель проекта и директор гимназии Надежда Михайлова не останавливается на достигнутом. Уже идет подготовка к оформлению второй лестницы школы.



В гимназии возрождают музей, созданный еще в 1977 году, и планируют открыть музейных кружок для учащихся. Именно дети станут экскурсоводами, которые расскажут гостям гимназии о городе и роли своей школы в его истории. Своим опытом педагоги гимназии готовы делиться и с другими школами Архангельска.







