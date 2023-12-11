Ученики 6-й гимназии Архангельска вернулись в родные стены

Как и обещала администрация столицы Поморья, ученики гимназии № 6 начали третью четверть в родных стенах. Проверить настроение гимназистов и педагогов пришел градоначальник Дмитрий Морев. Далее рассказ от первого лица:



- После капремонта классы и рекреации изменились до неузнаваемости. Учителя и ребята довольны переменами – в этом мы с заместителем председателя Правительства Архангельской области Иваном Дементьевым убедились лично.



Здание гимназии было построено в 1936 году, поэтому потребовалась замена всех балок перекрытий и коммуникаций. После чего был выполнен и косметический ремонт помещений. А уже в декабре к работе приступили дизайнеры и художники: у каждой школы после капремонта появляется свое неповторимое оформление.



130 млн. рублей было направлено на этот большой проект по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Во многие классы приобретены современные парты, интерактивные доски. Уже заказаны дополнительные информационные стенды. А впереди – ремонт крыльца, благоустройство двора и территории у центрального входа. Средства на эти цели выделены, контракт заключен: ждем лета, чтобы приступить к реализации.



Уверен, что второе полугодие для гимназистов будет успешным: родные стены помогут добиться успехов в учебе и творчестве!



Напомню, что создание современных условий в школах - одна из задач президентского нацпроекта «Образование».



