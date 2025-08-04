Вверх
Новая жизнь старого Банковского переулка

В Банковском переулке сохранили для истории участок из старинного булыжника.  О том, что из этого получилось, рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев:

 - Дорожники достали все камни XIX века: их хватило, чтобы выложить у арки «историческую полосу» шириной два метра. Старинный булыжник очистили, участок отделили бордюрным камнем. В дальнейшем планируем установить здесь табличку с информацией об истории переулка. 

 Объект культурного наследия «Коммерческий банк» включили в проект «Старый Архангельск», который предполагает реновацию исторического квартала. Об этом месяц назад сообщил губернатор Александр Цыбульский. Так наш город шаг за шагом идет к созданию интересных объектов туристического показа. 

 Нам еще предстоит отремонтировать проезд, который соединяет два переулка – Банковский и Театральный. Сооружение на Банковском переулке, 4 выкуплено, и собственник планирует его перестраивать. Поэтому решение о ремонте проезда будет приниматься с учетом утвержденных сроков строительных работ на данном объекте.


29 август 17:16 | : Политика / Экономика

