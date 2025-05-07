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Дмитрий Морев хочет сохранить старый булыжник для туристов и потомков

Своими планами на этот счет поделился градоначальник Архангельска:

- В Банковском переулке сохраним для истории участок из старинного булыжника. Такое решение приняли накануне в ходе выездного совещания.

 Краеведы сообщают, что в переулке находится брусчатка XIX века. До наших дней сохранились лишь 2-3 небольших участка. 95% переулка – смесь остатков асфальта, битого кирпича, глины, грунта. Вид запущенный и унылый.

 А тем временем у переулка есть все шансы стать точкой притяжения для горожан и туристов. Он уже включен в пешеходную экскурсию «Старый Архангельск», в 2022 году стал одной из самых востребованных новогодних локаций. Теперь у нас есть возможность привести его в порядок и облагородить участок булыжной мостовой.

 Считаю, что работы в Банковском переулке – это не просто дорожный ремонт. Вместе с подрядчиком и департаментом транспорта будем контролировать каждый этап. Здесь не появится асфальтовое покрытие: уложим современную брусчатку, которая будет гармонично сочетаться с «островком» исторической кладки.

 

27 май 11:39 | : Политика / Культура

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