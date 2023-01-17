Закрытие понтонной переправы на Бревенник зависит от погодных условий

Работа переправы на о. Бревенник продлевается. Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил о датах и условиях прекращения ее работы:

- С уверенностью можно сказать, что транспортное сообщение будет открыто до 7 апреля. А далее с учетом погоды и технических особенностей возможно пролонгирование до 10 апреля включительно.



Сегодня мы направили специалиста департамента транспорта на переправу. Вместе с собственником наплавного моста он оценил состояние льда и конструкций. Опасных трещин в ледовом покрытии нет, но есть сложности с разводной частью понтона, которая стала «сухой» - из-за перепадов температур между льдом и днищем образовалась песчаная прослойка. Она существенно снижает коэффициент скольжения, а разводная часть работает по принципу саней, только ее вес – порядка 50 тонн. Как сообщил собственник понтона, на 7 апреля запланирован проход большого судна шириной 23 метра. После этого будет приниматься решение о возможности работы понтона после этой даты.



В этом году впервые мы нашли возможность организовать бесплатный проезд по транспортной переправе. Планируем эту практику применить и в следующем сезоне.