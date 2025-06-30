Игорь Арсентьев встретился с ветеранами "Севмаша"

Глава Северодвинска поделился впечатлениями от общения:

- Сегодня вместе с представителями Севмаша встретился с ветеранами главного градообразующего предприятия Северодвинска. Представил отчет «Сказано — Сделано» о реализации национальных и региональных проектов, губернаторских и местных инициатив, реализованных с 2019 года. Также обсудили вопросы, интересующие людей старшего поколения.

Северодвинску уделяется большое внимание со стороны федеральной и региональной власти. Благодаря инициативам Президента России Владимира Путина, усилиям команды Губернатора Архангельской области и личной помощи Александра Цыбульского в городе корабелов реализованы крупные инфраструктурные проекты. Среди них – новый мост через Никольское устье Северной Двины и реконструкция Ягринского шоссе.

Город досрочно завершил программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, построив 8 домов. Для дальнейшего расселения заключены контракты на проектирование и возведение еще двух социальных домов в кварталах 001 и 002.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а сейчас это нацпроект «Инфраструктура для жизни», ежегодно проводится ремонт городских дорог и тротуаров. В рамках региональной программы «Формирование городской среды» за семь лет благоустроено 22 двора и 17 территорий общего пользования. В этом году начинается масштабный проект – реконструкция набережной Александра Зрячева.

Ведется ремонт учреждений здравоохранения – поликлиники № 3, детской поликлиники № 1. В предпоследний визит в Северодвинск Губернатора Александра Цыбульского было решено в 2026 году отремонтировать поликлинику на острове Ягры. Также Александр Витальевич дал поручение включить сквер вокруг памятного знака «В честь 13-ой лыжной бригады» в спиок для голосования по программе «Формирование городской среды». Сам памятный знак реконструируется в этом году в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

В конце традиционно ответил на вопросы. Ветеранов интересовало, как можно удержать молодых специалистов в городе, будет ли повышена заработная плата работникам Севмаша и когда установят памятник подводной лодки «Золотая рыбка»? Также они предложили больше уделять внимания изучению в школах истории города.

Отдельно поговорили о безопасности, в том числе о том, что необходимо быть бдительными и помнить о мошенниках, которые постоянно придумывают новые схемы для обмана людей.

Благодарен ветеранам за их активную жизненную позицию, волонтёрскую деятельность, поддержку участников СВО и членов их семей. Взаимопонимание и поддержка помогают решать различные проблемы людей старшего поколения, дают нам возможность активно участвовать в жизни предприятия, города, региона и страны. Вместе – мы большая сила!



