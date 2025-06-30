Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев встретился с ветеранами "Севмаша"

Глава Северодвинска поделился впечатлениями от общения:

- Сегодня вместе с представителями Севмаша встретился с ветеранами главного градообразующего предприятия Северодвинска. Представил отчет «Сказано — Сделано» о реализации национальных и региональных проектов, губернаторских и местных инициатив, реализованных с 2019 года. Также обсудили вопросы, интересующие людей старшего поколения.

 Северодвинску уделяется большое внимание со стороны федеральной и региональной власти. Благодаря инициативам Президента России Владимира Путина, усилиям команды Губернатора Архангельской области и личной помощи Александра Цыбульского в городе корабелов реализованы крупные инфраструктурные проекты. Среди них – новый мост через Никольское устье Северной Двины и реконструкция Ягринского шоссе. 

 Город досрочно завершил программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, построив 8 домов. Для дальнейшего расселения заключены контракты на проектирование и возведение еще двух социальных домов в кварталах 001 и 002.

 Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а сейчас это нацпроект «Инфраструктура для жизни», ежегодно проводится ремонт городских дорог и тротуаров. В рамках региональной программы «Формирование городской среды» за семь лет благоустроено 22 двора и 17 территорий общего пользования. В этом году начинается масштабный проект – реконструкция набережной Александра Зрячева.

 Ведется ремонт учреждений здравоохранения – поликлиники № 3, детской поликлиники № 1. В предпоследний визит в Северодвинск Губернатора Александра Цыбульского было решено в 2026 году отремонтировать поликлинику на острове Ягры. Также Александр Витальевич дал поручение включить сквер вокруг памятного знака «В честь 13-ой лыжной бригады» в спиок для голосования по программе «Формирование городской среды». Сам памятный знак реконструируется в этом году в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

 В конце традиционно ответил на вопросы. Ветеранов интересовало, как можно удержать молодых специалистов в городе, будет ли повышена заработная плата работникам Севмаша и когда установят памятник подводной лодки «Золотая рыбка»? Также они предложили больше уделять внимания изучению в школах истории города. 

 Отдельно поговорили о безопасности, в том числе о том, что необходимо быть бдительными и помнить о мошенниках, которые постоянно придумывают новые схемы для обмана людей.

 Благодарен ветеранам за их активную жизненную позицию, волонтёрскую деятельность, поддержку участников СВО и членов их семей. Взаимопонимание и поддержка помогают решать различные проблемы людей старшего поколения, дают нам возможность активно участвовать в жизни предприятия, города, региона и страны. Вместе – мы большая сила!


19 август 15:38 | : Политика

Главные новости


Месяц зарев
«Комфортное Поморье» шагает по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (231)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20