Игорь Арсентьев отчитался перед депутатами за 2023 год

Как это было рассказывает сам глава Северодвинска:

- Увеличение на 12,1% доходной части бюджета, строительство Ягринского моста и новых автодорог, введение в эксплуатацию более 51 тысячи нового жилья, благоустройство новых общественных территорий и модернизация образовательных учреждений. Сегодня перед городскими депутатами представил отчёт о работе за 2023 год.



Перед собой и администрацией города ставлю много задач по развитию нашего любимого города, мы постарались выполнить их в полном объеме. Основные усилия были направлены на поддержание стабильной ситуации, исполнение социальных обязательств перед жителями Северодвинска и эффективную реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами РФ.



Кроме отчёта об уже реализованных мероприятиях, поделился о планах масштабных проектов на этот год:

- реконструкция проспекта Победы

- строительство первого этапа пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе проспекта Труда

- разработка новых территорий для КРТ

- благоустройство новых территорий

- капитальное строительство школ №11 и 20



В 2024 году мы обязательно сохраним социальную направленность бюджета и продолжим воплощать в жизнь новые проекты. Конечная цель всех действий – повышение качества жизни каждого из наших жителей.



Хочу отметить деятельность городских депутатов и поблагодарить за активную работу и поддержку наших инициатив. Благодаря их работе в составе Совета депутатов были приняты правильные решения в интересах жителей Северодвинска. Отдельное спасибо нашей общественности, ветеранам, молодому поколению и всем неравнодушным жителям за активное участие в жизни Северодвинска!