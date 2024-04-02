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Игорь Арсентьев отчитался перед депутатами за 2023 год

Как это было рассказывает сам глава Северодвинска:

- Увеличение на 12,1% доходной части бюджета, строительство Ягринского моста и новых автодорог, введение в эксплуатацию более 51 тысячи нового жилья, благоустройство новых общественных территорий и модернизация образовательных учреждений. Сегодня перед городскими депутатами представил отчёт о работе за 2023 год.

 Перед собой и администрацией города ставлю много задач по развитию нашего любимого города, мы постарались выполнить их в полном объеме. Основные усилия были направлены на поддержание стабильной ситуации, исполнение социальных обязательств перед жителями Северодвинска и эффективную реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами РФ.

 Кроме отчёта об уже реализованных мероприятиях, поделился о планах масштабных проектов на этот год:
- реконструкция проспекта Победы
- строительство первого этапа пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе проспекта Труда
- разработка новых территорий для КРТ
- благоустройство новых территорий
- капитальное строительство школ №11 и 20

 В 2024 году мы обязательно сохраним социальную направленность бюджета и продолжим воплощать в жизнь новые проекты. Конечная цель всех действий – повышение качества жизни каждого из наших жителей.

 Хочу отметить деятельность городских депутатов и поблагодарить за активную работу и поддержку наших инициатив. Благодаря их работе в составе Совета депутатов были приняты правильные решения в интересах жителей Северодвинска. Отдельное спасибо нашей общественности, ветеранам, молодому поколению и всем неравнодушным жителям за активное участие в жизни Северодвинска!

25 апрель 14:47 | : Политика

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