Первичные отделения "Единой России" встретились в Архангельске

В региональном исполкоме партии «Единая Россия» состоялось заседание регионального Совета первичных отделений.



Участие в его работе приняли секретари первичных и местных отделений «Единой России», а также федеральные политики – сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря реготделения партии Иван Новиков и депутат Государственной Думы, член Генсовета партии Александр Спиридонов.



Обращаясь к однопартийцам, Иван Новиков отметил, что роль первичных отделений партии остается неизменно высокой в части партийного строительства. Они – опора любой политической партии. Особенно неоценима работа партийцев в первичных организациях в части коммуникации с людьми на территориях. Именно им лучше других известны запросы жителей, благодаря чему от одного электорального цикла к другому «Единая Россия» составляет качественную избирательную программу, в полной мере отвечающую запросам людей.



Сенатор отметил, что, в частности и та программа, о реализации которой, выступая в областном Собрании депутатом отчитался секретарь реготдедения «Единой России», губернатор Александр Цыбульский, в большей степени была сформирована с опорой на инициативы партийцев на местах.



Александр Спиридонов обратил внимание секретарей первичных и местных отделений «Единой России» на то, какое внимание именно этим звеньям политической организации уделяется в том числе и на федеральном уровне. А первоочередными задачами «первичек» по-прежнему остаются участие в формировании общественного мнения о работе «Единой России», информирование жителей о целях и задачах партии, ее программе и решениях.



В рамках заседания подведены итоги конкурса на лучшую «первичку» регионального отделения «Единой России». Победителям и призерам вручили дипломы.



Так, первое место среди отделений в городских округах присуждено Новодвинскому отделению (секретарь – депутат Облсобрания Леонид Капориков), второе – Северодвинскому (секретарь – глава города Игорь Арсентьев), третье – Архангельскому (секретарь – председатель городской Думы Иван Воронцов).



Среди отделений муниципальных округов первое место в конкурсе завоевало Приморское отделение партии (секретарь – председатель окружного собрания Александр Авилов), второе заняли партийцы Шенкурского отделения (секретарь – председатель окружного собрания Анна Заседателева) и третье – Устьянское отделение.



У первичек городских поселений первое место заняли партийцы первичного отделения «Железнодорожное» из Коноши (секретарь Мария Сироватко), два вторых места присуждены сразу двум новодвинским «первичкам» - №3 (секретарь Василий Суворов) и №14 (секретарь Андрей Гобеляк).



Еще в одной номинации победителей определяли среди первичных отделений, созданных в сельских поселениях. Так, первое место здесь уверенно заняли единороссы из поселка Куликово, что в Красноборском районе. Первичкой №8 здесь много лет руководит Евгений Жгилев. Вторе место у первичного отделения «Заостровское» Приморского округа (секретарь Никита Чупов), а третье присуждено «Выползовскому», что в Вилегодском округе (секретарь Галина Ильина).



Ну а кроме того, сенатор Иван Новиков вручил Благодарность областного правительства начальнику отдела партийного строительства реготделения «Единой России» Валентине Клишовой. Работа с первичными отделениями – именно ее зона отвественности.



После торжественной части партийцы обсудили ряд важных рабочих вопросов. В частности, рассмотрели изменения, внесенные в Положение о первичных отделениях «Единой России». С ними их ознакомила председатель регионального Совета первичных отделений Надежда Бовина. Так, например, в новой редакции положения критерии оценки эффективности первичных отделений Партии. Предусматривается и стимулирование деятельности «первичек».



- Второе важное дополнение - раздел Положения, посвященный региональному и федеральному совету первичных отделений. Он регулирует работу, определяет срок полномочий советов и порядок их формирования, - обратила внимание Надежда Бовина.



Она предложила в декабре текущего года провести ежегодный региональный форум первичных отделений и встречу с секретарем реготделения, чтобы обсудить итоги работы за год. В рамках форума секретари «первичек» презентуют опыт работы своих организаций.



Обсудили партийцы также участие первичных отделений «Единой России» в реализации Народной программы, а по итогам предложили сформировать реестр лучших практик.



Также в ходе заседания первичным отделениям партии были поставлены задачи по участию в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



В их числе субботники и акции по наведению порядка на мемориалах и у памятников, участие в акциях «Диктант Победы» и «Река памяти» и многих других.



