Дмитрий Медведев: Сторонники «Единой России» показали свою реальную силу

Сторонники «Единой России» являются неотъемлемой частью единой общности, отметил Председатель «Единой России» на XXII Съезде партии.

«Это мощный ресурс, который обладает серьезными возможностями. Мы видим большую активность сторонников, которые через некоторое время многие из них становятся членами Партии. Ежегодно ее ряды пополняются на десятки тысяч человек. Сторонники показали свою реальную силу, объединили вокруг партии активных граждан, которые разделяют ее ценности и поддерживают курс Президента», — отметил Дмитрий Медведев.

В стране почти 900 тысяч сторонников «Единой России» и более 2,5 тысяч местных советов сторонников.

«Не так давно мы приняли решение привлечь сторонников к работе по укреплению взаимодействия «Единой России» с некоммерческими организациями. Это — новая для них, конкретная сфера деятельности уже началась. Более 5 тысяч НКО получили поддержку Партии, в том числе финансовую. А за ними стоят миллионы волонтеров и жителей России», — добавил Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» 14 декабря проводит XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нём принимают участие более 1000 делегатов со всей страны.

«На сегодняшний день в Архангельской области насчитывается свыше 9 тысяч сторонников Партии. Это абсолютный исторический максимум, и наши ряды растут рекордными темпами. Это не просто мощная сила, это команда единомышленников. Работая в тесной связке с первичным звеном партии, они реализуют как масштабные проекты, так и точечные инициативы, главная цель которых - развитие территорий, создание комфортной среды для жителей. То внимание, которое уделил институту сторонников Председатель Партии в своем выступлении, это признание вклада каждого в наше общее дело»,- отметила начальник отдела партийного строительства Валентина Клишова.

На Съезде партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесёт изменения в народную программу, Устав, а также проведёт ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.

Также делегаты Съезда примут новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.