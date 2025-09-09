Вверх
Транжиры КХЛ: топ-5 команд, которые жгут на зарплатах

Перед стартом сезона-2025/2026 в КХЛ ходили слухи: «некоторые клубы могут не вписаться в потолок — 900 миллионов рублей». Но всё обошлось — каждый оказался в рамках. Правда, у некоторых платёжки всё равно выглядят так, будто в раздевалке лежит печатный станок.

Собрали пять команд, которые вкладываются в хоккеистов сильнее всех.

 «Ак Барс» — 900 млн рублей

Казанцы вышли на максимум и вплотную ударились о потолок. Громких трансферов не было — виноваты продления звёзд. Зарплата Дмитрия Яшкина выросла с 90 до 95 млн, Александра Баранова — с 75 до 95 млн, Никиты Лямкина — с 45 до 52 млн. Свыше 50 млн ещё получают Кирилл Семёнок (75 млн), Тимур Билялов, Альберт Яруллин (по 55 млн) и Степан Фальконский (50 млн).

Тем не менее троих новичков «барсы» подписали. Григорий Денисенко выбил контракт на 35 млн, Илья Карпухин — на 25 млн, Владимир Алистаров — на 5 млн. 

С такой обоймой «Ак Барс» готовится биться за Кубок Гагарина. Букмекеры оценивают шансы клуба с коэффициентами от 10.00 (вероятность 10%). С котировками на остальных команд можно ознакомиться в приложениях букмекерских контор. На сайте Legalbet есть списки лицензированных БК КЗ, РФ и БУ.

«Автомобилист» — 876 млн рублей

Платёжка «Авто» по сравнению с прошлым сезоном возросла на 25 млн. Главный виновник — Рид Буше, получивший контракт на 90 млн. Освободить деньги помогли расставания: Ник Эберт уехал (–55 млн), а Стефан да Коста согласился на урезание (60 вместо 75).

Также среди заметных фамилий — Аликин (52 млн за сезон), Бывальцев (53), Трямкин и Горбунов (по 55), Шаров (60), Мэйсек (65), Волк (68). Настоящий миллионерский набор.

ЦСКА — 864 млн рублей

У армейцев нет ни одного хоккеиста с з/п выше 80 млн. Платёжная ведомость распределена равномерно. Максимум только у Даниэля Спронга — 75 млн. Шестеро — Гурьянов, Карнаухов, Мартин, Зернов, Нестеров и Рой — получают в районе 50-55 млн. Ещё у восьмерых игроков доходы в диапазоне 40-45 млн. Как видно, у ЦСКА нет перекосов. Команда делает ставку на баланс и глубокую скамейку.

«Трактор» — 859 млн рублей

Челябинцы в межсезонье нашли магическое число «70» и раздали его сразу семерым игрокам. У Андрея Светлакова контракт просто перешёл с прошлого розыгрыша. У Александра Кадейкина доход вырос с 55 млн, а у Василия Глотова — с 18 млн. Не обделил «Трактор» и новичков — Джошуа Ливо, Криса Дриджера, Джордана Гросса и Михаила Григоренко. К этой кампании мог бы добавиться Егор Коршков. Но ему «медведи» дали 60 млн. 

«Металлург» — 850 млн рублей

«Металлург» всё ещё богат, но теперь деньги тратит аккуратнее. Ведь после провала в прошлом плей-офф магнитогорцы сделали вывод: хватит переплачивать. Юров и Зернов (вместе 115 млн) покинули клуб. Михайлис потерял 25 млн и теперь получает 55. Зато на их месте — новые лидеры: Толчинский (80 млн) и Ткачёв (65 млн). Остальные остались при своём: Пресс — 70, Яковлев — 65, Джонсон — 55.

