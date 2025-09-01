Пингишенская волость

В предложенный к чтению текст включены (без фото, таблиц, карт, копий архивных документов и пр.) фрагменты статьи, опубликованной в изданной автором в сентябре этого года книге «Из прошлого южных волостей Холмогорского уезда». В настоящее время завершаю допечатную подготовку второй книги — об истории северных волостей уезда. Книги написаны по многочисленным просьбам жителей холмогорских земель. Поскольку в нашем регионе из областного бюджета поддерживаются почему-то только члены лишь ОДНОГО из многих писательских союзов, авторам из прочих объединений и не состоящим в литературных котериях приходится издавать любую, в том числе социально-значимую литературу, за собственные средства.

Куст деревень Пингиша получил название от имени реки, впадающей в Северную Двину. До 1962 года деревни управлялись Пингишенским сельсоветом, затем вошли в состав Хаврогорского сельсовета, который в 2004 году преобразован в муниципальное образование, упразднённое в 2022 году. Название «Пингиша» неофициально объединяет деревни (в скобках численность постоянного населения в 2012 году): Домачево (2), Первомайская (0), Фёлово (4), Вахново (5), Кареньга (31), Сивозерщина (0), Тарасица (61), Бор (136), Погост (96), Заречье (2), Ерзовка (12), Заозеро (0), Плахино (11), Куково (5), Задняя (32), Кузнецы (8), Бутырки (0), Перелесок (0), Устьрека (8). Всего в 19 деревнях в 2012 году проживали 413 человек.

Год 1939-й

По данным переписи 1939 года в подчинении Пингишенского сельсовета находились 28 населённых пунктов. В том числе: Бор деревня, Бутырки деревня, Вахново деревня, Дегтекурка завод, Дом Леспромхоза леспромхоз, Домачево деревня, Ерзовка деревня, Заболотье хутор, Задняя деревня, Заозеро деревня, Заречье деревня, Зарода деревня, Кареньга деревня, Кузнецы деревня, Куково деревня, Кыскозеро подпункт, Кярныш лесопункт, Ловдус подпункт, Мельница мельница, Навагино деревня, Очезеро подпункт, Первомайская деревня, Перелесок деревня, Плахино деревня, Погост деревня, Сивозерщина деревня, Тарасица деревня, Устьрека деревня.

Год 1920-й

В изданном в 1922 году «Списке населённых мест Архангельской губернии» на страницах 51 и 52 приведена информация о деревнях трёх обществ Пиньгишенской волости Емецкого уезда. В скобках некоторых названий указаны имена как ранее входивших в состав населённого пункта деревень, так и его другие, в том числе старые, названия. В дальнейшем путешествии в прошлое они будут иметь большое значении для идентификации того или иного населённого пункта. Информация в таблице.

Таким образом, в 21 деревне в 380 дворах проживали 1660 человек, что в 4 раза превышает число жителей в 2012 году. Наиболее населёнными были деревни Труфановская (Фелово) — 227 человек (2012 год — 4 человека), Григорьевская (Задняя, Кукино) — 191 (2012 год — 37 чел.), Устьрека (Устьрецкая) — 151 (2012 — 8 чел.), Юрьевское (Тарасица) — 130 (2012 — 61 чел.) и Логиновская (Никитинское, Погост) — 128 (2012 — 96 чел.). Последний населённый пункт указан как село..

Год 1914-й

Новость из номера газеты «Архангельск» от 17 июля:

«На даче. Пиньгиша с деревнями: Погост, Заречье, Бор, полны дачников. Есть два семейства из Петербурга. Дешевая жизнь (мясо 10 коп. за фунт), прекрасный сосновый бор привлекли сюда массу дачников и квартиры у крестьян заняты. Есть предположение устроить дачный пансион в живописной местности у мельницы, в сосновом бору».

1 августа 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну.

Год 1894-й

В изданном в 1894 году «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии», в первом выпуске на страницах 310 — 312 содержатся сведения о Пингишенском приходе третьего благочиния Холмогорского уезда. Ниже приведены выдержки из описания.

Таким образом, в состав прихода входили 20 деревень, в которых проживали 1397 человек.

Год 1888 – й

В «Атласе Архангельской Епархии за 1888-й год» в разделе «Подробное описание во IV-м благочинии Холмогорского уезда приходов и населения» приведены таблицы с информацией о Пиньгишенском приходе. Прилагаются.

В 20 деревнях прихода проживают 1323 душ. В деревне Логиновской (Погост) находились две деревянные церкви. В числе местных жителей указаны 65 мужского пола и 65 женского пола лиц «духовных и военных». В приходе имеется церковно-приходская школа.

Пиньгишенский приход на фрагменте атласа Архангельской епархии:

Год 1871-й

Деревни на карте Архангельской губернии И.А. Стрельбицкого 1865-1871 годов:

Год 1865-й

В номере 7 за 1869 год газеты «Архангельские губернские ведомости» опубликовано «Историко-стастистическое и промышленное описание Пингишенкого села, состоящего в Холмогорском уезде Архангельской губернии», подготовленное священником Пингишенского прихода Андреем Марковичем Колчиным. Его начало: «Пингишенское село лежит на правом берегу Северной Двины в 175 верстах от Архангельска, в низкой ложбине между соседними поселениями: с юга – Хаврогорским и с севера – Чёлмохтским».

Далее приведена подробная информация о селе, которое протянулось вдоль Северной Двины на 7 километров. В середине XIX века в распоряжении крестьян села было более 105 тысяч десятин, занятых лесом, 596 − пахотной, 1300 − сенокосной и более 2 тысяч − выгонной земли. Жители селения частично использовали для сенокоса и других целей три острова, расположенные напротив основной части деревень. В 1865 году в селе проживало 1174 человека, в том числе 554 лица мужского пола и 620 женщин. Во всех деревнях насчитывалось 170 дворов с усадьбой, 146 амбаров, 6 ветряных мельниц, 3 кузницы, 3 завода для выделки овчин, 141 баня и 26 колодцев. В собственности крестьян было 156 лошадей, 277 коров и 637 овец. Они располагали 45 речными судами, в том числе одним большим и семью малыми карбасами, а также 37 стружками. Поскольку земля не могла прокормить семьи, жители занимались местными и отхожими промыслами, в первую очередь связанными с переработкой леса и охотой в нём. Так, в 1865 году охотники заготовили 17 200 птиц, 42 000 беличьих, 32 лисьих, 250 горностаевых и 6600 заячьих шкур, проданных трём богатым скупщикам, которые отправляли приобретённое в Петербург.

В 1860-е годы возле Пиньгиши находилась судостроительная верфь архангельского купца Власа Ермолина, на которой плотниками и пильщиками тёса трудились и пиньгишане. Дровами местные крестьяне снабжали жителей других деревень и сёл Холмогорского уезда. В деревне Фёлово изготавливали сани, бочки, кадки, ушаты и деревянную посуду, продаваемые на ярмарках в Емецке. Имелось в селении три «завода» по выделке овчин. 7 человек занимались мелкой торговлей и лишь один торговал по свидетельству второго разряда. И, увы, для 50 человек единственным средством к существованию был сбор милостыни.

Год 1860-й

В 1858 – 1860 годах под руководством Инженер Штабс Капитана А.Василевского проводились картографические изыскания на Северной Двине, результаты которых отражены в Атласе реки. На странице 35 приведен фрагмент карты с «Пиньгишенским» участком Северной Двины.

Год 1859-й

В 1861 году в Санкт-Петербурге издан сборник «Архангельская губерния по сведениям 1859 года», в котором размещены «Списки населённых мест». Становая квартира находилась в селе Емецком. От него указаны расстояния до деревень. Таблицы приведены ниже.

В 14-ти пиньгишенских деревнях проживали 980 человек. Наиболее населёнными были: Юрьевская (Тарасица) — 138 человек, Труфановская (Фелово) — 127 чел., Григорьевская (Задняя) — 122 чел. Две церкви находились в Логиновской (Никитское село).

Конец XVIII века

Холмогорский уезд на рисованной от руки карте конца XVIII века. Автор — «Арм. Вед. Воспит. Василеи Иванов». Название Пиньгиши написано неразборчиво.

Год 1785 -й

В «Статистическом Описании крестьянских хозяйств Архангельской губернии по состоянию на 1785 год» в числе волостей Холмогорской округи под номером 24 значатся Пингишенская волость (община). Её крестьяне отнесены к черносошным.

Справочно. В отличие от крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично зависимыми, а потому несли тягло не в пользу помещиков, а в пользу Российского государства. Земля составляла как бы собственность черносошного крестьянина; он мог отдавать её в залог и продавать, но с условием, чтобы покупщик тянул в общинные разрубы и разметы или сразу уплатил все общинные пошлины, «обелил» участок. В конце XVIII века стали государственными крестьянами.

Некоторые показатели из таблиц Описания.

В волости имеются две деревянных церкви.

Число деревень — 18.

Число домов — 161.

Число дворов — 164.

Население (человек) обоего пола по ревизии 1781 года — 1059

Число бобыльских дворов — 9

Число дворов с грамотными — 10

Число учащихся — 3

Землевладение по веревной мере десятин — 722

Число дворов, вообще имеющих посевы — 153

В том числе сеющих ячмень и рожь — 153

В волости десятин по посевом: ржи — 163, ячменя — 207

Дворов не сеющих — 11

Сбор хлеба в лучшие годы сам сколько: ржи — 6, ячменя — 5

Сбор четвертей с одной десятины: ржи — 6, ячменя — 10

Собирается копен сена — 29644

Дворов собирающих копен сена: от 50 до 100 — 14, от 101 до 200 — 84, от 201 до 350 — 38, свыше 350 — 7

В волости коров — 247

Быков — 268

Овец — 646

Лошадей — 168

Продаётся в год крупного скота — 20

Дворов без коров — 20

Дворов: с одной коровой — 60, с двумя — 66, с тремя — 17, с четырьмя и более — 1

Дворов без лошадей — 22

Дворов: с одной лошадью — 118, с двумя — 22, с тремя и более — 2

Дворов без быков — 58

Дворов: с одним-двумя быками — 53, с тремя — 50, с пятью и более — 3

Дворов, не занимающихся промыслами — 1

Дворов, занимающихся промыслами — 163

Дворов: только с мужскими промыслами — 11, только с женскими промыслами — 7, с местными женскими промыслами — 145

Дворов: только с местными промыслами — 143, только с отхожими промыслами — 13

Дворов с ремесленниками — 14, в том числе с отхожими — 1

Дворов: с ткачихами —147, с прядильщицами — 1

В волости имеется ветряных мельниц — 7

Дворов необеспеченных собственным хлебом — 89, в них душ обоего пола — 256

Сбор в казну руб. — 1913,5

Виды промыслов и количество участвующих в них дворов:

Батраки и казаки — 14

Смолокурение — 86 (3-е место в Холмогорской округе, больше только в Шастозерской и Моржегорской волостях)

Заготовка строит. материалов (брёвна, слеги, лес) — 46 (абсолютный лидер в Холмогорской округе)

Заготовка дров — 35 (второе место в Холмогорской округе)

Тесальщики тёса — 3

Бочары — 2

Кузнецы — 3

Овчинники — 7

Сапожники — 2

Плотники (и топорники) — 4

Печники — 1

Постройка карбасов — 2

Извоз вообще — 1

Сплавщики — 7 (лидеры в Холмогорской округе, всего 17)

«Сидит целовальником» — 1 (Целовальник — продавец вина в питейных заведениях. Единственный в Холмогорской округе. Местный промысел. То есть в какой-то из деревень находился кабак)

Артельщики — 2

Работает по найму — 1

Работники в городах — 6

«Черные работы» — 1

Виды промысла не указаны — 3

Приведённые показатели позволяют выделить в качестве основного промысла Пиньгишенской волости работы, связанные с лесом. По числу дворов, занимающихся смолокурением волость находилась на третьем месте в Холмогорской округе, по заготовке дров — на втором, по заготовке строительных материалов (брёвна, слеги, лес) и числу дворов с работниками- сплавщиками лидировала в округе.

Год 1676-й

В 1676 году проведена перепись населения. Её результаты занесены в составленные в 1678 году переписные книги, хранящиеся ныне в фондах РГАДА. Данные переписи «волости Пингиш» отражены в «Переписной книги стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина» в главах 72 и 73-й. Ниже на трёх листах предлагается итоговая информация из указанной главы, взятая в «Извлечениях из переписных книг», подготовленных в 1888 году Е.Е.Замысловским.

Таким образом, в 21 деревне Пингишской волости, одном починке и двух деревнях без жеребья 26 дворов крестьянских, в которых проживали 26 дворовладельцев и «у них детей, и братьи, и соседи, и подсоседников» 24 человека. 4 двора вдовьих, в них 4 вдовы и 4 детей. 24 двора «пустых». Следует сказать, что бросать дворы на время переписи было обычным для наших предков приёмом — не любили они платить налоги и подати. После отъезда переписчиков беглецы с семьями возвращались в свои дома.

С учётом «пустых», вдовьих и церковных в волости было 56 дворов. То есть в среднем на одну деревню приходилось менее 3 дворов, что является косвенным свидетельством относительно неольшой истории существования деревень.

Год 1618-й

В Кратком описании церквей и приходов Архангельской епархии 1894 года о Пингишенском приходе говорится: «Начало же самостоятельного прихода положено в 1618 г. устроением здесь первой церкви во имя Введения во храм Богоматери».

Год 1560-й

В 1560 году издана «Платежная книга Двинского уезда». Составлена она по результатам двух описаний Двины - Ивана Заболоцкого в 1552-1553 годах и Василия Гагина в 1559 году. Книга дошла до нас в составе сборной рукописи, основную часть которой составляют книги денежных сборов, относящихся к Двинскому, Устюжскому, Хлыновскому и прочим уездам. В этой составной рукописи Платежная книга размещена на листах 130-292. Начиная с 231 листа приводится перечень промысловых угодий с указанием их владельцев и оброка, взимаемого с них: «Книги оброчные двинские: тонь морских на Летней и на Зимней стороне, и двинские речные тони, и оброки за рыбную ловлю из станов и с волостей, и с рек морских, которые текут в море своими устьями». На листе 253 важная для нашего поиска запись: «с Пенгешенского да с Пачозера. У Пеньгешенские волостки крестьян у Петрушки у Сидорова да у Онкудинка Панфилова с товарыщи оброку з году на год пять алтын».

То есть в 1560 году «волостка в Пенгеше» уже существовала и крестьяне Петрушка Сидоров и Онкудинка Пафилов с товарищами за право лова рыбы на Пинежском озере и Пачозере платили годовой оброк в пять алтын.

Год 1552-й

Остались документальные следы пиньгишенских деревень и починков в грамоте под названием «Сотная из писцовых книг Ивана Петровича Заболоцкого, выданная крестьянам Емецкого стана Двинского уезда», датируемой 1552 – 1553 годами. Опубликован документ в качестве приложения к статье видного исследователя древних северных актов А.И.Копанева «К вопросу о структуре землевладения на Двине в XV – XVI веках» (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР / Ред. коллегия: П. А. Колесников (отв. ред.) [и др.] ; Комис. по истории сел. хоз-ва и крестьянства СССР Ин-та истории СССР АН СССР. Вологод. проблемное объединение по аграрной истории Европ.1967 г. Том 1, стр. 442 – 465).

Сотная грамота - выписка из официального документа. Сокращение в. в документе означает «во дворе». Копия фрагмента из Сотной: …

То есть в 1552 году в волостке на Пенгеше учтено 7 деревень и починков, крестьяне которых ещё пока имели льготу по уплате податей в казну и за морской оброк.

1471-1476 годы

В третьем томе сборника «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в» (М.1964) на страницах 32 и 33 приведена копия важного для истории Пиньгиши документа: «…А за рекою за Двиною Хавры горы, Задвиние, Пингиш…».

В «Двинской уставной грамоте» 1397 года топоним Пингиша не упоминается. И потому на основании приведённых аргументов и фактов датой первого упоминания в документах названия Пиньгиша следует считать 1471-1476 годы.

Разумеется, речь в данном случае идёт о временах, связанных с пребыванием на здешней земле русских людей. До их прихода и вместе с ними в этих местах обитали представители иных народов.

О некоторых местных названиях, их возможных авторах и значениях.

Здешние земли давно обжиты человеком. В книге А.А.Куратова «Археологические памятники Архангельской области» (Арх.,1978) приведены описания пяти местных памятников.

«256.16. Пингиш. Стоянка. II – I тысячелетия до н. э. О находке каменных орудий в “дер. Пингушенском” сообщил в 1869 г. А.Г.Тышинский. В 1968 г. здесь же, в обнажениях старичного торфяника, Г.М.Буров обнаружил остатки древних рыболовных сооружений. В 1969 г. А.А.Куратов собрал в окрестностях дер. Пингиш небольшой подъемный материал, состоящий из двух кремневых скребков и обломков тонкостенной профилированной посуды с валиками (А.Г.Тышинский, 1869; Г.М.Буров, 1969; А.А.Куратов, 1970)».

К юго-востоку от Пиньгиши ещё один памятник: «259.19. Пинежское озеро I – VI, правобережье р. Северной Двины.; Стоянки. II – I тысячелетия до н. э. (Г.М.Буров, 1974)».

К югу от Пинежского озера находится огромное Ковозеро: «261.21. Ковозеро. Одиннадцать стоянок. III – I тысячелетия до н. э. Открыты и исследованы Г.М.Буровым в 1967 г.; дополнительно исследованы Н.М.Теребихиным и А.А.Куратовым в 1970 – 1971 гг. (Г.М.Буров, 1968, 1974; А.А.Куратов, 1971, 1972)».

И ещё два памятника к западу от Ковозера:

«271.31. Могильник, близ Святого колодца, на правом берегу р.Северная Двина, в окрестностях дер.Хаврогорской. Не исследован. (П.С.Ефименко, 1869)».

«260.20. Р.Кирокса. Стоянка. II тысячелетие до н.э.Открыта Г.А.Панкрушевым в 1963 г. на правом берегу р. Кироксы, при ее впадении в р. Северную Двину. Высота стоянки над зеркалом воды 7 – 8 м; на площади стоянки прослежено 15 овальных западений с культурным слоем в них (жилища) (Отчет Г.А.Панкрушева о работах в 1963 г.)».

Пять обнаруженных археологических памятников на относительно небольшой площади. А сколько ещё не найдено? И потому применительно к данной местности впору говорить об археологическом феномене.

К большому сожалению, информация книги скупа и не даёт представления об археологических культурах стоянок и этнической принадлежности их носителей. Следы аборигенов придётся считывать с «языка земли» — так порой именуются топонимы. И лежащая к востоку и юго-востоку от пиньгишенских деревень местность является их настоящим заповедником. Память о предшественниках русских осталась здесь в названиях рек, озёр и ручьёв. Многие остались неизменными. Иные под влиянием других языков слегка поменяли форму. Редкие, наиболее близкие к Двине переименованы, в том числе и под нормы русского языка. И потому особенностью топонимии местности является наличие многочисленных субстратных названий.

Справка: Субстрат топонимический (латинское substratum – «подкладка») - совокупность названий, образованных на языках народов, ныне не проживающих на какой-либо территории. Топонимист, подобно археологу, должен обнаружить (вскрыть) все слои названия, попытаться объяснить не только его смысл и значение, но и условия, причины его образования.

По обоснованному весомыми аргументами и фактами мнению топонимистов, первыми поселенцами земель северной Европы были саамы. Чуть ранее русских и даже в одно с ними время на холмогорской земле появились прибалтийские финны карело-вепсского типа. За инородцами на Севере закрепилось название «чудь», авторами которого, возможно, были саамы, поскольку в их языке слово «чудть» означает «чужой».

Вооружившись картами, топонимическими трудами и словарями, попытаемся отыскать оставленные нашими предшественниками на здешней земле «следы их языков» и попытаемся предложить версии происхождения некоторых топонимов иноязычного или неясного происхождения окрестных земель и вод.

Начнём дешифровку с названия реки, от которого получило имя поселение — Пиньгиша. Озеро с такой же основой (Пинежское) находится к востоку от пиньгишенских деревень и отдаёт воды через реку Малую реке Пиньгише. Вспомним и реку Пинегу. Основа этих гидронимов пин этимологизируется учёными топонимистами от финского pieni – «маленький, небольшой; малый».

Деревня Кареньга. Прасаамское каре— «лесок на болоте». Или прасаамское карре — «сосуд, бочка». Финское karu — «каменистый, бедный растительностью».

В 22 км от устья Пиньгиши, по левому берегу реки впадает река Большая Конокса. Саамское конагас — «царь, король, князь». Те же значения имеют финское, карельское kunikas. Возможно, указана принадлежность местностей, прилегающих к рекам с таким названием, и деревень.

В 31 км от устья Пиньгиши, по левому берегу реки впадает река Кова, вытекающая из Ковозера. В финском языке kova — «трудная». Возможно, именно это значение вложили в название реки пришедшие сюда после саамов представители финских племён, а от неё и озеро могло так назваться. Туристы могут согласиться со смыслом названия — для водного путешествия река непростая.

В 54 км от устья Пиньгиши, по левому берегу реки впадает река Лупова, вытекающая из озера Лупово. Небольшое озеро расположено на сухой возвышенности, в стороне от немногочисленных соседних озёр. На основании приведённых фактов основу названия можно сопоставить с саамским словом лупс в значении «свободный». Возможно, озеро было «свободным» от рыбы, и на этом основании - от рыбаков. Коми лоп – «древесный хлам; сор; валежник». Словарь А.О.Подвысоцкого: «Лупа 1) Наносная, намывная мель в реке между оставшимися от бывшей переймы заезками (Шенк.) 2) Замытые в реке и засоряющие её русло деревья, пни, коренья, камни и т.п. наносные предметы (повсем.)».

В 58 км от устья Пиньгиши, по левому берегу реки впадает река Ухваж. Саамское уххт важ в странном значении река «каши из кустарника». Возможно, задумано было так: река «с берегами, заросшими кустарником».

Субстратное прибалтийско-финское-саамское ухта, охта «протока», «река».

По мнению Е.М.Поспелова элементы названий вож, важ, ваш означают «река, делящаяся на притоки, ветвь (рукав) реки, исток». Для реки Пиньгиши река Ухваж является «ветвью», поэтому присутствие в названии слова важ можно оправдать. То есть Ухваж — «река-ветвь».

В 85 км от устья, по правому берегу реки впадает река Куваш, вытекающая из одноименного озера. Финское, карельское kuiva — «сухой», ваш — ветвь (рукав) реки.

Озеро Лакирь. Финское, карельское lakka — «навес, чердак».

Сельгозеро. Маленькое озерко находится к востоку от впадения реки Бол.Конокса в Пиньгишу. Карельское selg, selka — «спина», «кряж», «горный хребет».

Ручей Ускала. Финское uskala — «отважный». Небольшая (18 км.) речка Ускала протекает в Нюксенском районе Вологодской области.

Озеро Пельдем через Пельдемский ручей вытекают в Пинежское озеро. Рядом с озером находится болото Пельдемское. Финское, карельское peld — «поле».

К западу от озера Пинежского расположено озеро Кандиха. Если исходить из рельефа окружающей озеро местности, то основу его названия можно этимологизировать при помощи саамского слова канть в значении «скрываться». Но если принять во внимание форму озера, напоминающую обувь с загнутым вверх носком, то название можно дешифровать с помощью саамского слова каньги в значении, приведённом в словаре А.А.Подвысоцкого: «Каньги, каньи – надеваемая под яры обувь у лопарей вроде башмаков или калош с загнутыми вверх носками». Лизко по мчслу прибалтийско-финское kand — «пятка».

Пачозеро входит в состав природной системы из трёх озёр (ещё Пинежское и Медвежье Плесо), соединённых меж собой и с Пиньгишей рекой Малой. Для древних насельников этих мест озёра, возможно, играли роль хозяйственного и сакрального центра уже четыре тысячи лет назад, о чём свидетельствуют археологические находки. Можно предположить, что основа названия Пачозеро произошла от саамского слова печ, пач в значении «сосна». Впрочем, не исключён и вариант от слова из финских языков patsi – печь.

Озеро Немаш. Небольшое по площади. С востока, севера и запада его окружают высоты, прилегающие к большим озёрам (Пачозеро, Пинежское и Медвежье Плесо). Саамское нем – «тихий», немяврыш – «тихое озерко». В процессе фонетической адаптации согласный звук ш, из слова яврыш присоединен к основе нем и для удобства произношения слова, между основой и звуком ш добавлен гласный звук а.

Озеро Палгиш. Располагается на середине пути между рекой Пиньгишей и Пачозером. Если поставить цель попасть на крупнейшие в этой местности Пачозеро и Пинежское озеро, то более короткого и, возможно, удобного пути, нежели от реки Пиньгиши, мимо озера Палгиш и до берега Пачозера, выбрать нельзя. Таким образом, саамское слово палгес, в значении «тропа»» подходит для объяснения смысла названия озера. В процессе фонетической адаптации сочетание звуков е и с в окончании основы заменёно на сочетание звуков и и ш. Почему на иш? Может потому, что озеро вытекает в реку Пингишу? Итак, вероятное значение названия озеро Палгиш – «озеро Тропа».

Озеро Сварнич. Небольшое озеро находится на воображаемой линии: устье реки Пиньгиши (при впадении в Северную Двину) – оз.Медвежье Плесо. Археологические раскопки, проведённые на берегах Пинежского озера и в низовьях реки Пиньгиши свидетельствуют о проживании в этих местах людей уже во II – I тысячелетиях до н. э.Саамское сяв яуренч – «свадебное озерко». Можно предположить, что связи между населявшими эти местности семьями могли осуществляться по волокам и тропам, проходившим и около озера Сварнич. Если значение саамского слова яуренч русским не было известно, то в процессе адаптации они могли включить его в состав топоосновы. Есть ещё вепсское swar — «разветвление».

Паскозеро. Небольшое озерко, без притоков и стока. Находится к востоку от впадения реки Пиньгиши в Северную Двину. Саамское пашк – «экскремент». Можно вспомнить русское.: паскуда, паскудно (ругат.) – плохой, плохо, хуже некуда. Примерно, то же самое мог сказать по данному поводу и карел, поскольку на его языке pasku означает «понос».Не исключено, что нехорошее название озеру дали русские. Но мотивы всё те же.

Янгозеро и Малое Янгозеро. Находятся к северу от Пинежского озера. Поскольку с северо-западной стороны к Янгозеру прилегает возвышенность (на карте 50 м.), то саамское слов анг в значении «пологий склон возвышенности», вполне подходит для толкования возможного происхождения названия озера. Подтверждением правомочности данной этимологии являются названия озёр Челмохотской дачи, приведённые в Историко-статистическом описании Холмогорского уезда в 1851 году: Большое Ангозеро и Малое Ангозеро. Кроме этих, озёр указаны также Второе и Третье Янгозеро.

Река Сявны. При исследовании этимологии и этиологии названия озера Сварнич была выдвинута версия о возможном его происхождении от саамского слова сяв в значении «свадьба». Эту версию и её обоснование предлагается применить к исследуемому названию. Учитывая незначительные размеры реки, её было бы правильнее именовать большим ручьём. В саамском языке этому понятию соответствует слово – Ыэй. Первоначальный вариант топонима восстанавливается как Сяввыэй, что в переводе с саамского означает «Большой Свадебный Ручей». В процессе адаптации саамский формант ыэй, возможно, был принят за часть основы.

Также может рассматриваться версия о происхождении названия реки от саамского савн, в значении «плёс» или «заводь». Адаптация данного слова до современной формы выглядит более логичной в сравнении с другими значениями. Если плёс на реке один, то река может называться Савн. Но если плёсов на реке было несколько, то по законам русского языка река может носить название Савны. До формы Сявны осталось совсем чуть-чуть.

Юлозеро. Саамское уэлль, юл — «кремень». Возможно, на берегах озера или рядом с ним добывался важный минерал.

Большое и Малое Очозеро. Финское, карельское otsa — «передняя сторона, голова»; вепсское — «лоб, склон, косогор».

Озеро Кынсвар. Через реку Ухваж впадает в Пиньгишу. Находится на возвышенности. Небольшое озеро по форме напоминает коготь хищного животного, поэтому основу исследуемого названия можно дешифровать при помощи сочетания саамских слов кэннц в значении «коготь», вар в значении «путь, дорога», или варь в значении «лесная горка». Первоначальный вариант топонима восстанавливается как Кэнцварявр или Кэнцварьявр. В первом случае перевод с саамского будет означать «Озеро Коготь на Дороге», во втором – «Озеро Коготь на Лесной Горке». Можно предположить, что в процессе фонетической адаптации значение явр калькировано как русское озеро. В слове кэннц гласный звук э заменён на ы, а сочетание согласных звуков ннц на нс. Впрочем, возможно, что первоначальный вариант топонима состоял не из трёх, а из двух слов и мог звучать как Кэннцявр, что в переводе с саамского означает «Озеро Коготь». В этом случае слово явр в результате фонетической адаптации могло принять форму вар и в таком виде присоединиться к изменённой основе. Карельское kincu vaara – «икра ноги на возвышенности».

Озеро Кярныш . Вепсское кярныш – «ворон».

Кыскозеро. Финское, карельское kaski — «подсека; пожог». Возможно, в процессе адаптации под нормы русского языка названию попытались придать смысл, связанный с понятным «кысканьем».

Озёра Няндома. Вытекают в озеро Бол.Улозеро – далее р.Шиленьга – р.Пукшеньга – р.Северная Двина. Два небольших озерка расположены друг за другом, словно «приклеены» ручьём к огромному, в сравнении с ними Большому Улозеру. Исходя из данной «картины», основу исследуемого названия можно этимологизировать при помощи саамского слова няммдэ в значении «приклеить». К названию, по-видимому, было добавлено саамское слово явр в значении озёра. Получилось Няммдэявр – «Приклеенные озёра».

По прошествии какого-то времени в эти места пришли представители некоего прибалтийско-финского народа и внесли свой вклад в топонимическое творчество. Именно так, возможно и появился топоним Мяндама, значение которого в карельском, финском и эстонском языках означает «Сосновая местность». Название, судя по его смыслу, относилось к значительной по площади территории, на которой среди прочих, весьма значительных по размерам озёр и рек, находились небольшие озёра с саамским названием Няммдэ. После прихода в эти места русских, аборигены сообщили им названия окружающих географических объектов. В их числе оказались названия местности Мяндама и озёр Няммдэ. С течением времени смысл большинства топонимов, известный первым русским насельникам, начал забываться. Далее, уже в рамках русской топонимической системы, т.е. после утраты смысла многих иноязычных топонимов, название местности мяндама созвучное в чём-то с Няммдэ, было наложено» на название озёр. В итоге, местность утратила своё название, а от наложения финского названия местности Мяндама на саамское название озера Няммдэ, получилось новое суррогатное название Няндома. Если всё же считать его основой финское мяндама, то получится, что за счёт нового названия, озёра значительно «повышены в статусе», поскольку они были «Приклеенными Озёрами», а стали благодаря топонимическому парадоксу «Озёрами Сосновой Местности». Но, взглянув на карту, понимаешь, что статус этот ими не заслужен - не соответствуют они ему.

Озеро Ловдус. Находится на высоте (примерно) 78 метров. К западу от него начинается резкое понижение высот до 57 – 34 метров. Таким образом, можно предполагать, что своим названием озеро обязано своему высотному (перевальному) положению: саамское ладе - «перевал», карельское и финское latva – «верхний», «вершина».

***

Нелишним будет повторить: предложенные этимологии являются только версиями. Увы, не допросить «авторов» и «соавторов» названий о заложенных в них смыслах. Потому, располагая базой топонимических знаний, приёмов и методов, предполагаем.

***

Интересна, перспективна для развития многих видов туризма пиньгишенская местность. С богатой историей и красотами. И с замечательными людьми. Хочется пожелать им использовать для собственного блага и достойной жизни будущих поколений полученное от предков богатейшее наследие.

Если в качестве даты первого упоминания в официальных документах названия Пиньгиша её жители примут 1476 год, то в следующем году можно отметить 550-летие поселения. Разумеется, поиски доказательств более древнего возраста надо продолжать. Успехов в благих делах!

Александр Чашев