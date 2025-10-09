Депутаты, вашу мать! Кое-что в защиту крепкого словца

Депутаты Госдумы решили прищучить мат в соцсетях. Своим любимым способом – задрать уже существующие штрафы и дать возможность Роскомнадзору блокировать в Сети любителей непарламентской лексики.

Для солидности определены слова, подлежащие обструкции – они начинаются на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения, в пояснительной записке они честно маркируются, как «общеизвестные». Такое же общеизвестное слово на букву «м» несколько лет назад реабилитировано, как литературное, хотя в детстве за него можно было получить по попе. То есть, всего четыре слова в нашем богатейшем из языков… а такие страсти-мордасти.

Зачем это депутатам, на лице у некоторых крупными буквами читается – «матерюсь с роддома»? Во-первых, деньги в бюджет. Во-вторых, всегда можно прикрыть неугодный по политическим мотивам сайт, у которого в архиве обязательно найдётся что-нибудь на «х». И в третьих, если наших депутатов и поминают в соцсетях, то с применением обсценной лексики, последняя причина, на мой взгляд, наиболее актуальная.

Кстати, словом на букву «б» не брезговал сам Светоч Русской Поэзии. До революции его печатали полностью, не чинясь, и оно имело объяснение в толковых словарях – «проститутка, изгнанная из публичного дома за плохое поведение». Но времена меняются, нравы и приличия тоже.

Теме запрета мата был посвящён последний выпуск ток-шоу «Позиция». Интеллигентнейший Андрей Жданов вспомнил про родителя, который разговаривал матом, а он сам «вот каким вырос». Очаровательная Елена Резицкая кокетливо призналась, что про мат узнала только в самых старших классах (интересно, какой номер у той школы благородных девиц). Брутальный Андрей Рудалёв, сторонник всеобщего равенства трудящихся, сказал, что мат – то немногое, что ещё объединяет в мире капитализма социально чуждые слои населения, тех же депутатов и пролетариат.

«Дуэлянты» сошлись на том, что закон вряд ли будет работать из-за огромнейшего охвата матерных комментариев, а также высказались о недопустимости мата в детской среде.

Согласен, недопустимо… но куда деваться?

Первое своё матерное слово автор этих строк принёс из детского садика, назвав папу в споре у телевизора «собакой женского пола после дефлорации». За что моментально получил по попе тяжёлой дланью фронтовика. И совершенно незаслуженно, что я мог понимать в свои четыре года. Наоборот, разгорелся интерес, как ко всему запретному. В первом классе обратил внимание – мы, детсадовцы, были более филологически развиты и подготовлены к жизни, чем домашние детки.

А вы в курсе, что практически все иностранные студенты начинают познание русского языка именно с мата? Вам это любой преподаватель русского как иностранного подтвердит. Феномен, заслуживающий отдельной докторской диссертации. Может быть, всё не так однозначно, как кажется нашему «бешеному принтеру»?

Прав коллега Рудалёв, мат может использоваться как форма социального и даже политического протеста. Советская творческая интеллигенция материлась так, как никаким воркутинским шахтёрам не снилось. Знакомый моей мамы, шофёр такси, единожды попавший в её женскую литературно-театральную тусовку, был в шоке – «у нас слесари в гараже так не разговаривают».

Я позже понял – это была одна из форм пассивного политического протеста против навязываемого сверху партийного официоза. Нет, серьёзно.

На «Мосфильме» мат из уст режиссёра считался рядовым явлением, за него даже не извинялись, что позволяла корпоративная этика. Не знаю, правда ли, что тоже самое относилось и к хирургам в операционной. И, опять же, как материться – из уст Фаины Раневской и Ростислава Плятта это звучало музыкой. До сих пор легенды ходят.

Кстати, профессиональные лингвисты считают, что никакие запреты не помогут изжить то, что крепко вошло в язык межнационального общения в когда-то братской семье народов. По-русски матерятся до сих пор и эстонец, и таджик, и молдаванин. Язык – это живая стихия, в соцсетях станут писать те же известные и понятные любому слова, но заменяя внутри пару букв точками или символами. И что это, как не ханжество?

А вот молодёжи табу может дать обратный эффект – если запрещают, значит, это круто!

Врачи считают, что с матом легче переносить боль, ибо его употребление повышает уровень гормонов стресса:

- Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли изменяется. Человек может перетерпеть большую интенсивность боли, - считает известный невролог-нейрофизиолог Александр Будик.

Большинство социологов сходится на том, что мат на театральных подмостках и на экране недопустим (а что делать с группировкой «Ленинград»… расстрелять по совокупности текстов?). Но в межличностном общении его использование должно регламентироваться самими собеседниками. Социальные сети – это как раз современная форма межличностного общения. И в печатных публикациях тоже, которые ты можешь просто отложить, а читаешь про себя и в одиночестве.

Самое бессмысленное и вредное для социального климата в обществе, когда кто-то посторонний, но обличённый полномочиями, вторгается на территорию частной жизни.

В упомянутой выше передаче упоминались английские слова того же смыслового содержания, вкраплённые в речь героев каждого второго голливудского фильма, например на букву «F». Но там по эмоциям это скорее «проклятие», какой уж тут эндорфинный выброс. Мой отец-фронтовик вспоминал, что в атаку на врага они чаще ходили с матом на устах, чем с именем Сталина.

Расхожая версия гласит, что мат к нам пришёл вместе с монголами-завоевателями, и популярное в народе выражение «… твою мать» дословно означает «я твой отец, сынок». Однако филологи наиболее правдоподобной считают гипотезу о том, что мат был элементом языческих культов, связанных с плодородием, призывом дождя и так далее. В литературе описывается такой обычай, например: сербский крестьянин бросает вверх топор и произносит матерные слова, пытаясь вызвать дождь. Так что это общеславянское явление.

И бранными такие слова объявили церковники, боровшиеся со всем языческим. Это началось в X-XI веках, после крещения Руси. С того времени на мат было наложено культурное табу. Накладывать полный запрет на национальные корни – дело зело неблагодарное, может бумерангом прилететь. Да и бесполезное, учитывая генетическую память.

Есть и очень спорные моменты. Например, «хер» — это буква дореволюционного алфавита, и глагол «похерить» всегда использовался в значении «зачеркнуть» и никого не смущал и не смущает. Но, если вас «послали на х.р», это будет круче, чем «послали на фиг». Так же с глаголом «оскорблять», к нему запросто может привязаться Роскомнадзор, если стоит задача прикрыть неугодный интернет-ресурс.

Практически нереально уберечь от мата детей, потому что он входит в понятие русской устной культуры (уж смиритесь с этим), а народу, как известно, кляп в рот не засунешь, только вызовешь обратную реакцию. Значит, надо отвлечь детей от сквернословия чем-то утончённым и прекрасным. Хотя, если быть до конца честными, они прекрасно впитывают и то, и другое.

В конце анекдот по теме:

- Доченька, воспитатели в детсаду жалуются, что ты материшься. Неужели правда?!

- Да всё они пи…т, мамочка!

Теперь замените «воспитатели детсада» на «депутаты Госдумы». Устами младенцев глаголит истина…

Леонид Четок