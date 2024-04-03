В Северодвинске вознесли молитву об упокоении погибших подводников

На воинском мемориале на Яграх в Северодвинске 7 апреля состоялся памятный митинг. Дата установлена приказом Главнокомандующего ВМФ России от 19 декабря 1995 года в память о трагической гибели подводной лодки «Комсомолец».

Заупокойную литию по погибшим подводникам совершил секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов.

Администрация Северодвинска сообщает, что на мероприятии выступили глава города Игорь Аресентьев, начальник штаба Беломорской военно-морской базы капитан 1 ранга Владимир Нагорнов, заместитель председателя городского Совета депутатов Александр Гришин, начальник управления делами АО «ЦС «Звёздочка» Геннадий Таран, начальник управления подводного кораблестроения АО «ПО «Севмаш» Денис Долженков.

Память погибших почтили минутой молчания. К Скорбному камню легли венки и цветы от руководства города и предприятий, от военнослужащих БелВМБ, ветеранов, волонтеров, юнармейцев, а также жителей Северодвинска.

Позже на кораблях Северного флота был приспущен Андреевский флаг, а на всех соединениях атомных подводных лодок звучали корабельными гудками звуковые сигналы, сообщили в администрации Северодвинска.