В Северодвинске помянули мэра Александра Беляева

В Северодвинске на круговой развязке проспектов Победы и Морского состоялась торжественная церемония в память о мэре города Александре Николаевиче Беляеве, который 17 декабря мог бы отметить 70-летие. Участие в событии принял секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов.
«Александр Николаевич Беляев сделал очень многое для возрождения Православия на Русском Севере, — отметил отец Валерий. — Все открытые в 90-е и 2000-е годы в Северодвинске храмы появились при его содействии. Александр Николаевич был дружен с епископом Тихоном, часто принимал участие в церковно-общественных мероприятиях. Северодвинцы помнят прямые телевизионные эфиры, в которых принимали участие одновременно владыка и мэр города. Уровень взаимодействия между Архангельской епархией и администрацией города Северодвинска при Александре Беляеве достиг высочайшего уровня».
«Решение о присвоении площади имени А.Н. Беляева было принято в ноябре прошлого года городской комиссией по топонимике. Это решение было утверждено постановлением администрации Северодвинска № 470-па от 23 декабря 2021 года, — сообщили в городской администрации. — Глава Северодвинска Игорь Арсентьев отметил, что Александр Беляев был руководителем, которого уважали и любили жители города корабелов».
Александр Николаевич Беляев после окончания АЛТИ имени Куйбышева 19 лет работал в строительной отрасли Северодвинска. В течение 1996 – 2009 годов трижды избирался мэром Северодвинска. 90-е были трудным для города временем: замер гособоронзаказ, простаивали градообразующие предприятия, снизились поступления в местный бюджет. Пришлось даже заложить само здание администрации Северодвинска, чтобы, купить уголь и выплатить аванс бюджетникам. В структуре экономики страны в течение 1990-х годов произошли значительные изменения: менялась структура собственности многих предприятий. В 1996 – 1997 годах от градообразующих предприятий на баланс города были приняты социальные учреждения и жилищный фонд. При Беляеве было принято решение о подготовке территорий под малоэтажную застройку, был проведён первый инвестиционный конкурс в сфере услуг и торговли, получил развитие малый бизнес, началось обновление автопарка ПАТП, были открыты и оснащены единственный в области сурдологический и детский кардиологический центр и, конечно же, оживилось строительство жилья.
Северодвинцы вспоминают, что на посту мэра Александр Николаевич Беляев содержал в образцовом состоянии коммунальное хозяйство города и считался одним из лучших руководителей в регионе.
(по материалам Архангельской епархии)