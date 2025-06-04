Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске появился Всевидящий глаз

О современной инновации с гордостью рассказывает глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Парковку на газонах и граффити на фасадах теперь фиксируем с помощью мобильных комплексов. 

Сегодня на городской планерке оценили первые результаты применения современной аппаратуры. 

Комплекс «Дозор –М –П» устанавливается на автомобиле департамента муниципального контроля и фиксирует парковку на газонах вдоль дорог. Первые нарушители уже получили штраф: за прошлую неделю выписано 38 постановлений на сумму 123 тыс. Для автовладельца штраф – 3 тыс. руб., за повторное нарушение – 5 тыс. руб. 

Преимуществ автоматизации работы несколько. Главное – нет необходимости вызывать на составление протокола собственника транспортного средства. Есть факт нарушения, зафиксированный камерой комплекса. Далее сотрудники департамента выясняют, кто владелец, и оформляют штраф. 

По соглашению с ГАУ «Архтелецентр» для фиксации несанкционированных граффити на фасадах используем еще более продвинутый комплекс с искусственным интеллектом - «Софт-Лоджик». Первая неделя его работы по заявкам департамента муниципального контроля уже дала результаты: 4 постановления на сумму 120 тыс. рублей в отношении собственников нежилых зданий. 

Основные усилия департамента направлены на профилактику правонарушений: наша задача – навести в городе порядок, а не выписать как можно больше штрафов. Но неотвратимость наказания тоже действенный инструмент. И собственникам зданий, и УК, и владельцам машин стоит учесть, что теперь у нас появились дополнительные средства для выявления нарушений. Не заезжайте на газоны, приведите в порядок фасады!

11 август 14:55 | : Политика

Главные новости


Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (192)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20