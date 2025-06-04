В Архангельске появился Всевидящий глаз

О современной инновации с гордостью рассказывает глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Парковку на газонах и граффити на фасадах теперь фиксируем с помощью мобильных комплексов.



Сегодня на городской планерке оценили первые результаты применения современной аппаратуры.



Комплекс «Дозор –М –П» устанавливается на автомобиле департамента муниципального контроля и фиксирует парковку на газонах вдоль дорог. Первые нарушители уже получили штраф: за прошлую неделю выписано 38 постановлений на сумму 123 тыс. Для автовладельца штраф – 3 тыс. руб., за повторное нарушение – 5 тыс. руб.



Преимуществ автоматизации работы несколько. Главное – нет необходимости вызывать на составление протокола собственника транспортного средства. Есть факт нарушения, зафиксированный камерой комплекса. Далее сотрудники департамента выясняют, кто владелец, и оформляют штраф.



По соглашению с ГАУ «Архтелецентр» для фиксации несанкционированных граффити на фасадах используем еще более продвинутый комплекс с искусственным интеллектом - «Софт-Лоджик». Первая неделя его работы по заявкам департамента муниципального контроля уже дала результаты: 4 постановления на сумму 120 тыс. рублей в отношении собственников нежилых зданий.



Основные усилия департамента направлены на профилактику правонарушений: наша задача – навести в городе порядок, а не выписать как можно больше штрафов. Но неотвратимость наказания тоже действенный инструмент. И собственникам зданий, и УК, и владельцам машин стоит учесть, что теперь у нас появились дополнительные средства для выявления нарушений. Не заезжайте на газоны, приведите в порядок фасады!