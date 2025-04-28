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В Архангельске строят новые тротуары

Рассказ от первого лица города:

- Программа развития пешеходной инфраструктуры продолжается. В прошлом году с нуля построили 7 км новых тротуаров вдоль пр. Ломоносова. В этом году взяли в работу не менее важные участки на пр. Новгородском.

В начале 2000-х здания по Новгородскому между улицами Поморской и Серафимовича построили вдоль проезжей части без организации тротуара. Люди вынуждены были идти по дороге, движение на которой с каждым годом всё интенсивнее. С вопросом об устройстве тротуара ко мне обращались и на встречах с населением, и в ходе личного приема. Решили положительно, заключили контракт и приступили к выполнению.

Также поставил задачу департаменту транспорта заняться обустройством тротуара вдоль ул. Октябрят - от пр. Московского до въезда к фитнес-центру. С таким предложением от имени ветеранской организации на личный прием приходила жительница округа Майская горка. Здесь подрядчик также выставляет борта, чтобы затем уложить асфальт на месте народной тропы. 


01 август 09:48 | : Политика / Экономика

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