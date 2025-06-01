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Дмитрий Морев: "Мы - северный форпост России"

День ВМФ на государственном уровне закреплен как профессиональный праздник и памятная дата. Глава Архангельска обратился к горожанам с поздравлением.

  - Это значимый праздник для всех жителей Архангельска. Мы помним, что наш город с момента основания нес почетную миссию северного форпоста России. Архангелогородцы верой и правдой служили и служат Отечеству на кораблях всех флотов страны.

 Вклад нашего города в защиту морских рубежей нашей Родины, в Победу в Великой Отечественной войне отмечен высоким званием «Город воинской славы». Наши военные моряки сохранили славные традиции флотской отваги и решительности: рубежи России под надежной защитой.

 Желаю ветеранам Военно-Морского флота и сегодняшним морякам крепкого здоровья и взаимной поддержки. С праздником! Сил и успехов на службе нашим героям, счастья и благополучия их близким! Мира и процветания всем архангелогородцам! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

 

27 июль 09:59 | : Политика

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