Дмитрий Морев: "Мужество наших моряков внушает уважение"

- Дорогие архангелогородцы, ветераны, военные моряки, поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!



Профессиональный праздник у военных моряков появился 85 лет назад благодаря нашему земляку – адмиралу Николаю Кузнецову. В 1939 году именно он предложил Совнаркому учредить День ВМФ, чтобы по достоинству оценить и поднять престиж флотской службы.



Наш флот стал надежным защитником морских рубежей страны. Во многом с помощью побед на море Россия завоевала статус великой державы. И в этой славной истории морских достижений большую роль, безусловно, сыграл Архангельск. Мужество наших моряков внушает уважение и уверенность в том, что российский флот всегда был и останется гарантом процветания и могущества нашего государства.



Желаю всем ветеранам Военно-морского флота и сегодняшним морякам, с честью защищающим интересы России, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!

Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев