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"Я буду честным". Олег Черненко закрыл вопрос о кандидатах в губернаторы

То есть, он был последним зарегистрированным в качестве кандидата на должность Губернатора Архангельской области на заседании облизбиркома 24 июля

 — Все необходимые процедуры, включая муниципальный фильтр, наконец, пройдены: все подписи в мою поддержку проверены, нарушений нет, — сообщил Олег Черненко. — Отмечу, что видеть меня в качестве зарегистрированного кандидата пожелали не только депутаты от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Благодарю каждого народного избранника за оказанное мне доверие!

 Зарегистрированный кандидат на должность Губернатора Архангельской области Олег Черненко также отметил, что вступает в новый этап избирательной кампании с твёрдым намерением вести её честно и открыто, поблагодарив каждого жителя Поморья, который проходит этот путь вместе с ним, высказывая слова поддержки.

 Счёт таким комментариям под сообщениями о выдвижении кандидатуры Олега Черненко в его официальном сообществе пошел на сотни уже на момент подачи документов в избирательную комиссию Архангельской области.

25 июль 13:22 | : Политика

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