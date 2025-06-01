В Архангельске тестируют первую собачью площадку

Единственная в Архангельске учебно-дрессировочная площадка пользуется популярностью у собаководов. И не только потому, что больше некуда пойти размяться с четвероногим другом. Площадку презентует глава города Дмитрий Морев:

- Это первый специализированный кинологический объект в городе, который инициировали сами жители по губернаторскому проекту «Комфортное Поморье». Теперь когда-то заброшенный пустырь в Соломбале возле «Меридиана» востребован владельцами собак.

Площадка открыта круглосуточно. Перед ней сделали удобную площадку парковки автомобилей для тех, кто приезжает сюда из других районов города.

Тренировки проходят в группах и индивидуально. Здесь занимаются аджилити – прохождением препятствий на скорость, проводят общие курсы дрессировки, готовят собак к соревнованиям и выставкам. Популярно и такое направление как ноузворк – поиск предметов по запаху.

Уверен, такие площадки будут востребованы и в других округах города. Для этого есть работающий механизм проекта «Комфортное Поморье». В этом году в Архангельске реализуем 38 проектов.

В целом муниципалитетам области в этом году выделено 500 млн рублей, а на следующий год сумма больше - заложено 600 млн.

Старт заявочной кампании проекта «Комфортное Поморье-2026» дал губернатор Александр Цыбульский в начале июля. Готовьте свои инициативы и участвуйте!

Подробная информация – на сайте Комфортноепоморье29.рф



