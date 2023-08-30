Ненадежные товарищи. КПРФ на выборах в АрхГорДуму делает ставку на господ

Архангельское региональное отделение КПРФ обнародовало партийный список на выборах в Архангельскую городскую Думу.

Из 13 заявленных кандидатов только троих, и то с натяжкой, можно отнести к лицам, не занимающимся напрямую коммерческой деятельностью (6, 10 и 11 округа).

Для справки: мелькающие сплошь и рядом аббревиатуры ТСН и ТСЖ – организационно-правовая форма КОММЕРЧЕСКИХ организаций.

И ни одного пролетария, педагога, врача, бюджетника… представителей ударного электората, голосующего за КПРФ.

А как же лозунг «Надоели господа? Выбирай товарищей»?!