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Ненадежные товарищи. КПРФ на выборах в АрхГорДуму делает ставку на господ

Архангельское региональное отделение КПРФ обнародовало партийный список на выборах в Архангельскую городскую Думу.

Из 13 заявленных кандидатов только троих, и то с натяжкой, можно отнести к лицам, не занимающимся напрямую коммерческой деятельностью (6, 10 и 11 округа).

Для справки: мелькающие сплошь и рядом аббревиатуры ТСН и ТСЖ – организационно-правовая форма КОММЕРЧЕСКИХ  организаций.

И ни одного пролетария, педагога, врача, бюджетника… представителей ударного электората, голосующего за КПРФ.

А как же лозунг «Надоели господа? Выбирай товарищей»?!

30 август 13:27 | : Политика / Скандалы

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