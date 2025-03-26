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Игорь Арсентьев проверил ситуацию с возобновлением подачи горячей воды

Отчет главы Северодвинска:

- Сегодня на еженедельной планерке основная тема - окончание гидравлических испытаний. Специалисты СГТС занимаются ремонтными работами, на данный момент устранено 60 из 85 повреждений. К сожалению, не все многоквартирные дома сегодня с горячей водой, есть повторные повреждения на сетях, которые не позволяют подключить ГВС своевременно. Сегодня выехал на Архангельское шоссе, где бригада СГТС устраняет повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм. Устранить повреждение с заменой участка сети энергетики планируют до конца среды.

 Управляющие компании продолжат фиксировать случаи снижения температуры воды: достаточно большое количество жителей уже заактировали некачественное предоставление коммунальной услуги и будут обращаться в ТГК-2 за перерасчетом. По нашей информации, примерно у 3% жилфонда сейчас отсутствует циркуляция даже при наличии достаточной температуры на «подаче». Считаю, что каждый случай нужно зафиксировать, чтобы ресурсоснабжающая организация разбиралась поадресно с такими инцидентами. Поадресный перечень таких домов держу на личном контроле!


30 июнь 17:07 | : Политика / Экономика

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