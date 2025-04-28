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На планерке в мэрии Архангельска коммунальщики и транспортники получили разнос

ТГК дважды сдвинули сроки подключения горячей воды после гидравлики: эта тема стала основной на общегородской городской планерке.

 Руководитель Архгортеплосетей Станислав Ерехинский представил подробный отчет о выявленных дефектах на сетях. Во время испытаний обнаружено 79 повреждений и лишь 48 их них устранено.

 - Конечно, важнейшая задача – это провести ремонты на слабых участках до отопительного сезона. Но и сейчас горожане не должны неделями оставаться без горячей воды. 11 июня – крайний срок, когда ТГК-2 обязуются начать возобновление горячего водоснабжения, - по итогам планерки сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 При рассмотрении вопроса о дорожных ремонтах глава города поставил департаменту транспорта две задачи: ускориться с определением подрядчика по ремонту ул. Советской от ул. Валявкина до ул. Терехина и вместе с департаментом муниципального контроля обследовать оставшийся участок улицы Советской. Все провалы у колодцев должны быть устранены, конусы убраны.

 Отдельно обсудили вопрос о работе кондиционеров в автобусах. По информации «Рико» большая работа в этой части уже проведена, проблемы остаются на 20 единицах транспорта. Контроллеры для них заказаны, после их замены жары в автобусах быть не должно.

 

09 июнь 15:26 | : Политика / Экономика

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