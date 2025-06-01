Коммунисты Котласа голосуют против своего гимна

Три депутата Котласского городского собрания проголосовали против прослушивания Государственного Гимна Российской Федерации перед началом депутатских сессий, один воздержался.

И это меньше, чем за три месяца до губернаторских выборов… очень похоже на спланированную провокацию.

Парадокс в том, что против голосовали представители КПРФ, которые с 1991 года громче всех ратовали за возвращение гимна на музыку Александрова… Глинка им, видите ли, не нравился (что и произошло 1 января 2001года). Воздержался справедливоросс, чья партия тоже мечтает о возрождении СССР.

Наблюдатели задаются вопросом – что дальше? Не дойдёт ли до движения под красными стягами за отделения Котласа от России и присоединения к Норвегии в качестве анклава? Разговоры об отделении третьего по величине города от Архангельской области и присоединении к Республике Коми уже не кажутся таким уж бредом.

- Кто-нибудь, купите уже этим депутатам учебники истории, пусть почитают, что любая смена власти, любая революция, любой распад государства всегда сопровождался непризнанием атрибутов власти и насаждением своих, выдуманных атрибутов (гимн, флаг и герб).



Мы официально просим Котласскую межрайонную прокуратуру обратить внимание на эту вопиющую по своей дикости ситуацию и дать оценку позиции этих четверых депутатов, - пишут наши коллеги из издания KOT’News.