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Улица Володарского на пути к новой жизни

Встретился с подрядчиком по капремонту улицы Володарского, рассказывает о сегодняшнем рабочем дне глава Архангельска Дмитрий Морев.

 - Это самый крупный дорожный объект, который мы взяли в работу в этом году. Финансирование на проект выделено правительством области по поручению губернатора Александра Цыбульского. 

Под замену идут все коммуникации: водовод, дренаж, канализация, электросети и уличное освещение. Именно такой подход предполагает капитальный ремонт.

 Компания «РОНИС» имеет опыт в реализации подобных проектов, субподрядчиков привлекать не планирует. Сейчас специалисты завершают проектирование и занимаются подготовкой – завозят сваи под трубопроводы, обследуют колодцы.

 Чтобы для жителей кварталов была возможность заезда во дворы, работы будут выполнять последовательно на трех участках: от Ломоносова до Новгородского, затем от Новгородского до Советских космонавтов и далее до Обводного канала.

 Контракт двухлетний. Задача на этот год – замена подземных инженерных сетей и отсыпка. На следующий – асфальтирование, тротуары и благоустройство. Завершение – 14 августа 2026 года.


24 июнь 12:15 | : Политика / Экономика

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