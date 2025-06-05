Игорь Арсентьев берет за горло наливайки

Публикуем меморандум главы Северодвинска:

- Ужесточаем требования для «наливаек». И хоть официального термина «наливайки» в законодательной базе не существует, в реальности эти заведения всем известны, процветают и мешают жителям.

Подписал постановление о минимальном значении расстояния границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, для многоквартирных домов – 30 метров от стены дома до входа в предприятие общественного питания. Запрет распространяется на объекты, имеющие зал обслуживания посетителей общей площадью менее 70 квадратных метров. Для залов более 70 квадратных метров действует ограничение по времени розничной продажи алкогольной продукции с 23 до 9 часов (кроме ресторанов).

Предприятия общественного питания, реализующие пиво и напитки на основе пива, также попадают под запрет и ограничения реализации алкогольной продукции. Принятые запреты и ограничения уже начали действовать. Напомню, что ранее для предприятий общественного питания, торгующих алкоголем, было установлено дополнительное ограничение - расстояние 100 метров до границ земельного участка образовательной организации.