Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев берет за горло наливайки

Публикуем меморандум главы Северодвинска:

- Ужесточаем требования для «наливаек». И хоть официального термина «наливайки» в законодательной базе не существует, в реальности эти заведения всем известны, процветают и мешают жителям. 

 Подписал постановление о минимальном значении расстояния границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, для многоквартирных домов – 30 метров от стены дома до входа в предприятие общественного питания. Запрет распространяется на объекты, имеющие зал обслуживания посетителей общей площадью менее 70 квадратных метров. Для залов более 70 квадратных метров действует ограничение по времени розничной продажи алкогольной продукции с 23 до 9 часов (кроме ресторанов). 

 Предприятия общественного питания, реализующие пиво и напитки на основе пива, также попадают под запрет и ограничения реализации алкогольной продукции. Принятые запреты и ограничения уже начали действовать. Напомню, что ранее для предприятий общественного питания, торгующих алкоголем, было установлено дополнительное ограничение - расстояние 100 метров до границ земельного участка образовательной организации.

 

04 июнь 08:23 | : Политика

Главные новости


О ловле стерляди на Северной Двине в начале прошлого века
Даешь, молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (56)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20