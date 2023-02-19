Администрация Северодвинска устраивает для жителей и гостей города "сухие дни"

Управление экономики администрации Северодвинска обращает внимание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей на необходимость строгого исполнения ограничений и запретов по реализации алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Нормы установлены федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года.

20 мая объявлен Днём городского школьного праздника «Последний звонок - 2023». Это устанавливает постановление администрации Северодвинска от 27 апреля 2023 года № 233-па «Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Северодвинска». Розничная продажа алкогольной продукции запрещена с 21:00 19 мая до 10:00 20 мая и с 13:00 20 мая до 10:00 21 мая.

Так же этим постановлением ограничена реализация алкогольной продукции в дни выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании в школах города 23 и 30 июня и 7 июля, а также в школах села Ненокса и посёлка Белое озеро 23 и 30 июня.

Согласно постановлению правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп, дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции действуют в Международный день защиты детей - 1 июня. А именно - с 8:00 до 10:00 и с 13:00 до 23:00.

Управление экономики администрации Северодвинска рекомендует руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям проинформировать покупателей о времени действия запрета на розничную продажу алкогольной продукции в наглядной и доступной форме.

Отметим, что ограничения розничной продажи алкогольной продукции, установленные постановлением правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп, не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.