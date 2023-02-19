Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Администрация Северодвинска устраивает для жителей и гостей города "сухие дни"

Управление экономики администрации Северодвинска обращает внимание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей на необходимость строгого исполнения ограничений и запретов по реализации алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Нормы установлены федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года.

20 мая объявлен Днём городского школьного праздника «Последний звонок - 2023». Это устанавливает постановление администрации Северодвинска от 27 апреля 2023 года № 233-па «Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Северодвинска». Розничная продажа алкогольной продукции запрещена с 21:00 19 мая до 10:00 20 мая и с 13:00 20 мая до 10:00 21 мая.

Так же этим постановлением ограничена реализация алкогольной продукции в дни выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании в школах города 23 и 30 июня и 7 июля, а также в школах села Ненокса и посёлка Белое озеро 23 и 30 июня.

Согласно постановлению правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп, дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции действуют в Международный день защиты детей - 1 июня. А именно - с 8:00 до 10:00 и с 13:00 до 23:00.

Управление экономики администрации Северодвинска рекомендует руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям проинформировать покупателей о времени действия запрета на розничную продажу алкогольной продукции в наглядной и доступной форме.

Отметим, что ограничения розничной продажи алкогольной продукции, установленные постановлением правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп, не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.

10 май 10:45 | : Будни

Главные новости


«Низкий вам поклон». Депутаты АрхГорДумы поздравляют ветеранов
Стучат, закройте дверь. Зачем журналист идет в депутаты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (103)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20