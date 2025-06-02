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Архангельская епархия и Общественная палата региона подписали соглашение о сотрудничестве

    В Архангельском епархиальном управлении подписано соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Архангельской области и епархиями Архангельской митрополии Русской Православной Церкви.

    Документ подписали глава Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк и митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, а также епископ Котласский и Вельский Василий, епископ Плесецкий и Каргопольский Александр и епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний.

    Ниже приводим полный текст слова митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия по случаю подписания документа:

    «Ваши Преосвященства, дорогие владыки, уважаемый Юрий Иванович!

    Сегодня мы с вами подписываем соглашения о сотрудничестве Общественной палаты Архангельской области с епархиями Архангельской митрополии.

    Это важный шаг, который позволяет закрепить уже имеющееся взаимодействие, оформить его и придать импульс для дальнейшего развития нашей совместной работы. Подписываемые документы должны послужить основанием для многих созидательных проектов, направленных на достижение целей, которые сформулированы на федеральном и региональном уровнях и служат благу наших соотечественников.

    Взаимодействие Русской Православной Церкви с общественными и политическими институтами должно приносить добрые плоды для всего российского общества. Об этом говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси, подчеркивая, что у Церкви не может быть никаких политических амбиций, никакого стремления к политическому лидерству. «У Церкви есть только одно призвание — это спасение человека, чтобы люди обретали подлинный смысл жизни, чтобы они поднимались вверх, к звездам, а не стремились падать в пропасть. Вот что самое главное! — отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. — При этом очень важная задача Церкви заключается в том, чтобы обеспечивать высокий уровень народного согласия. Не в отношении надстроечных ценностей, а в отношении ценностей фундаментальных, на которых покоится жизнь и личности, и общества, а в идеале — и жизнь государства».

    Подписываемые документы содержат положения, которые позволят нам укрепить церковно-общественное взаимодействие по многим направлениям, среди которых и сохранение духовных и культурных ценностей, и воспитание детей и молодежи, и, конечно, поддержка защитников Отечества и помощь нуждающимся. Церковь всегда со своим народом и всегда свидетельствует о правде Божией, которая выражена в учении Христовом о любви к Богу и ближним. Радостно, что в наши дни государство и общество прислушиваются к голосу Церкви, созидая устойчивый фундамент для будущего России.

    Дай Бог, чтобы подписанные сегодня соглашения послужили во благо каждому жителю Русского Севера и всему нашему обществу. Пусть Господь благословит наши добрые намерения и укрепит наши скромные силы, дабы мы вместе достойно и очень плодотворно трудились во славу Святой Христовой Церкви, Богохранимого Отечества нашего и всего народа Божия!»

    Глава митрополии благословил Юрия Сердюка образом Собора святых Архангельской митрополии и пожелал ему помощи Божией в ответственном служении.

    Юрий Сердюк поблагодарил митрополита Корнилия за теплые слова и заверил в том, что сотрудничество Общественной палаты с епархиями Архангельской митрополии будет развиваться на благо жителей Русского Севера.

    В тексте подписанного документа говорится, что стороны заключили соглашение, «проявляя заботу о духовно-нравственном состоянии общества, признавая, что общественно-политическое, культурное и духовно-нравственное развитие Архангельской области невозможно без достаточного духовного потенциала, принимая во внимание важность сотрудничества институтов гражданского общества Архангельской области и православных религиозных организаций Русской Православной Церкви, учитывая историческую роль Православия в становлении и развитии Архангельской области.

    Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон в образовательной, культурной, социальной, просветительской и иных сферах деятельности.

    Документ предусматривает взаимодействие по направлениям, среди которых сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у населения Архангельской области, развития сотрудничества институтов гражданского общества Архангельской области и религиозных организаций Русской Православной Церкви, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование у них чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, создание условий для воспитания уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; профилактика и противодействие распространению деструктивной идеологии, экстремизма, разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, наркомании, алкоголизма, суицидов, угроз демографической ситуации в стране и традиционным российским духовно-нравственным ценностям; сохранение исторического и духовного наследия, памятников истории и культуры, расположенных на территории Архангельской области; поддержка и развитие традиционных семейных ценностей, укрепление семьи как нравственной основы общества; развитие благотворительности и милосердия в обществе; объединение усилий в целях содействия обеспечению прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, на свободу совести и свободу вероисповедания и прочие направления.

    Соглашение предусматривает следующие формы сотрудничества:

    — проведение совместных мероприятий: конференций, форумов, семинаров, заседаний, круглых столов по приоритетным направлениям совместной деятельности;

    — проведение взаимных консультаций, направленных на участие представителей сторон в мероприятиях по обеспечению прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, на свободу совести и свободу вероисповедания;

    — реализация совместных проектов и проведение мероприятий, направленных на содействие обеспечению прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, на свободу совести и свободу вероисповедания, реализацию программ ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест принудительного содержания;

    — проведение совместных мероприятий, посвященных национальным, историческим и православным праздникам, памятным датам и событиям в истории России и Архангельской области, Русской Православной Церкви;

    — создание при необходимости рабочих групп, советов, комитетов, комиссий. 

02 июнь 09:13 | : Политика / Верую

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