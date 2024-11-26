На поддержку творчества в Поморье выделено 53 млн рублей

Продолжается прием заявок на второй основной грантовый конкурс на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий 2025 года.

Каждый год Президентский фонд культурных инициатив предоставляет шанс реализовать творческие проекты, которые способствуют продвижению и сохранению общероссийского культурного наследия, развитию креативных отраслей, укреплению традиционных российских духовно-нравственных устоев, а также поддержке коллективов и деятелей культуры, которые выступают за патриотизм и достижение целей СВО.

— В прошлом году творческие команды Архангельской области привлекли в регион более 53 миллионов рублей на реализацию 20 проектов, которые способствуют продвижению и сохранению культурного наследия и развитию креативного потенциала региона, — поделилась и.о. генерального директора Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Александра Усачева. — Наши специалисты снова готовы помочь участникам на всех этапах подготовки заявки и реализации проекта. Мы уверены, что каждая поддержанная инициатива будет способствовать укреплению духовных и культурных ценностей в нашем регионе.

Александра Усачева также отметила, что за 2024 год в рамках командой Губернаторского центра Архангельской области было проведено более 330 консультаций по грантовым конкурсам различных уровней, что свидетельствует о высоком интересе и востребованности конкурсов среди жителей Поморья.

Напомним, что заявки на получение гранта Президентского фонда культурных инициатив можно подавать до 6 февраля на официальном сайте конкурса . К участию приглашаются некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний и политических партий), а также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.