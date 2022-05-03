В Поморье ударными темпами идет обновление первичного звена здравоохранения

Строительство, реконструкция и создание быстровозводимых модульных конструкций по программе модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрены в народной программе «Единой России», напомнил координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
«Есть направления, которые идут более чем успешно. В основном это касается капитального строительства и реконструкции. Из 707 объектов уже по сути дела завершен 561. Хороший результат по строительству быстровозводимых конструкций, здесь выполнено 95%: из 695 объектов 644», - рассказал он на ВКС по реализации программы.
Он также заверил, что все планы относительно закупки оборудования и машин скорой помощи также будут выполнены, несмотря на санкции и экономическую войну против России.
Председатель комиссии «Единой России» по здравоохранению, директор ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ» Денис Проценко подчеркнул, что при реализации проекта необходимо также решать кадровый вопрос.
«Заключить контракты, обеспечить легковозводимые конструкции – это момент во многом технический. А вот привлечение в первичное звено здравоохранения, особенно на село, и удержание там специалистов, фельдшеров и врачей – тема очень важная, злободневная и нелегко реализуемая», – подчеркнул он.
Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко обратил внимание на то, что реализация поставленных целей подразумевает комплекс операций, а не только строительные работы.
«Когда мы создаём, реконструируем, устанавливаем модули – мы делаем новые объекты. Наша задача – не просто поставить коробку и сдать её в эксплуатацию. Наша задача – лицензирование и после – начало работы. Должна быть получена лицензия на медицинскую деятельность, и объект должен начать осуществлять медицинскую деятельность. Здесь абсолютно правильно сказал Денис Николаевич: если у вас будет поставлена коробка, торжественно открыта и она будет обвешенная стоять дальше без фельдшера – это, конечно, просто дискредитирует проект. Такого быть ни в коем случае не должно. Если вы создаёте инфраструктуру, то к ней должна подходить и дорожно-транспортная инфраструктура, пути сообщения. В случае необходимости вместе с муниципалитетами пересмотрены маршруты движения транспорта. Если вы создаёте новый объект, значит, к нему должна быть обеспечена доступность общественного транспорта в удобное время. Здесь должна быть обеспечена работа соответствующих кадров», – подчеркнул он.
Кроме того, Виктор Фисенко обозначил важность единообразия визуального образа медучреждений, для чего на федеральном уровне уже разработали брендбук, и работы с общественными организациями и СМИ.
Дмитрий Хубезов напомнил, что контроль за реализацией программы осуществляют депутаты от «Единой России» всех уровней.
«По объектам, где могут быть проблемы, нужно, чтобы лично каждый координатор своего региона приехал. Модернизация первичного звена – самая масштабная реформа за последнее десятилетие в отечественном здравоохранении 100%. Она закреплена в нашей народной программе. И когда будет выполнение, то мы решим многие вопросы», – заключил он.
Напомним, в формировании народной программы «Единой России» на выборах в Госдуму приняли участие более 2,5 млн человек. Документ включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).
Из 22 положений народной программы в части здравоохранения в настоящее время воплощено уже шесть - это 27%. А из 44 показателей реализовано 20, приблизившись к отметке в 50%.
В Архангельской области на модернизацию первичного звена заложено более 6 млрд. рублей. По программе в этом году заработают четыре новых ФАПа в с. Койда, дер. Усачевская, врачебные амбулатории в с. Сура, пос. Подюга. Продолжаются работы по строительству центральной районной поликлиники в Мезени и Котласе. Больницы откроют свои двери для посетителей в 2023 году.
Капитально отремонтируют восемь медицинских организаций. Шесть из них будут сданы в работу в этом году. В поликлинике № 2 г. Архангельска завершен капитальный ремонт для размещения эндоскопического центра на первом этаже, а в 4 больнице закончен ремонт автоматизированного теплового пункта в здании взрослой поликлиники.
«Что касается оснащения медицинским оборудованием, в этом году для 27 мед. учреждений закупят 50 единиц мед. Оборудования. От флюорографов, маммографов, рентгеновских аппаратов до дефибрилляторов, МРТ. 17 единиц автотранспорта из них 10 уже поставлены в больницы», - рассказал о ходе работ и.о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.