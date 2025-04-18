Поморье отмечает День Устава региона

Сегодня, 23 мая, мы отмечаем особый и значимый для Архангельской области день — День Устава региона и наших государственных символов — герба, флага и гимна. Этот день является напоминанием о важнейших документах, закрепляющих статус и традиции нашего региона, а также символах, отражающих его богатую историю и культуру.



В рамках празднования представители партии и активисты Штаба общественной поддержки "Единой России" вышли на улицы города, чтобы поздравить жителей с этим важным событием. Они выражали слова благодарности и гордости за наш край, а также создавали атмосферу единства и патриотизма.



В ходе мероприятия участники раздавали горожанам флажки с изображением флага Архангельской области. Такое мероприятие способствует укреплению чувства принадлежности и гордости за родной регион, а также напоминает о значимости сохранения и уважения к нашим символам.



Поздравляем всех с этим важным праздником! Пусть символы нашего региона всегда напоминают о богатой истории, традициях и единстве Архангельской области.



