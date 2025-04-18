Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморье отмечает День Устава региона

 Сегодня, 23 мая, мы отмечаем особый и значимый для Архангельской области день — День Устава региона и наших государственных символов — герба, флага и гимна. Этот день является напоминанием о важнейших документах, закрепляющих статус и традиции нашего региона, а также символах, отражающих его богатую историю и культуру.

В рамках празднования представители партии и активисты Штаба общественной поддержки "Единой России" вышли на улицы города, чтобы поздравить жителей с этим важным событием. Они выражали слова благодарности и гордости за наш край, а также создавали атмосферу единства и патриотизма.

В ходе мероприятия участники раздавали горожанам флажки с изображением флага Архангельской области. Такое мероприятие способствует укреплению чувства принадлежности и гордости за родной регион, а также напоминает о значимости сохранения и уважения к нашим символам.

Поздравляем всех с этим важным праздником! Пусть символы нашего региона всегда напоминают о богатой истории, традициях и единстве Архангельской области. 


24 май 11:38 | : Политика

Главные новости


Товарищ минеральный секретарь. 40-летие Антиалкогольного указа
День Хинкала

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (290)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20