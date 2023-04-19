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"Единая Россия" и команда Фролова провели автопробег по Архангельску

В честь празднования Дня России, активисты и сторонники "Единой России" совместно с сотрудниками штаба общественной поддержки провели автопробег.

Автоколонна из 18 машин с триколором и символикой партии стартовала от кинотеатра «Русь» и завершила маршрут у выставочного комплекса «Nord expo». Проезжающие мимо автомобилисты приветствовали колонну звуковыми сигналами, а пешеходы – махали руками.

В завершении автопробега активисты развернули большой флаг России и все вместе исполнили Гимн Российской Федерации. Таким образом активисты «Единой России» поздравили архангелогородцев с этим замечательным праздником – Днём России.

«Сегодня отмечается один из самых главных праздников – День России. Это праздник каждого жителя нашей страны, вне зависимости от пола, возраста, политических взглядов или вероисповедания. Ведь все мы живём в одном государстве – России.

Мы можем быть не согласны друг с другом в самых разных вопросах. Спорить о том, как правильней делать, где нужно провести благоустройство в первую очередь или какую дорогу отремонтировать. Но когда вопрос касается целостности нашего государства – здесь все прения уходят на второй план. Все люди моментально объединяются вокруг нашего государства и Президента. Поэтому праздник нашей великой и могучей страны мы отмечаем все вместе», - рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов.

Организаторы автопробега - Архангельское местное отделение "Единой России" и Команда Фролова.

«Цель этого автопробега – показать нашим примером единение, и поздравить архангелогородцев с Днём России. На этот флэшмоб откликнулось много активистов и получилось достаточно яркое мероприятие. Некоторые участники не захотели расставаться с флагами и решили поехать дальше вместе с ними», - рассказала соорганизатор автопробега Ольга Шананина.


13 июнь 07:44 | : Политика

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