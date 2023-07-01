Единороссы в АОСД определились с руководящим составом

Единороссы создали фракцию в Областном собрании и избрали ее руководителя.

В рамках подготовки к первой, установочной, сессии VIII созыва фракция, в которую, напомним, по результатам прошедших выборов вошли 36 депутатов, выдвинула кандидатуры на ключевые должности в парламенте.

Так, в числе первых вопросов - создание депутатского объединения, принятие Положения о депутатском объединении "Единая Россия" в областном Собрании.

А также избрание его руководителя. Выбирали, согласно уставу партии, тайным голосованием из двух предложенных кандидатур.

В результате большинством голосов на эту должность избран Игорь Чесноков. Опытный политик, он работает в региональном парламенте уже 4-й созыв.

В прошлом созыва занимал должность заместителя председателя Собрания, в одном из созывов возглавлял фракцию.

Представляясь членам фракции, среди которых в обновленном составе немало новых лиц, Игорь Чесноков отметил, что у единороссов одна большая общая цель - реализация Народной программы партии.

- И задача фракции ее руководителя обеспечить диалог и постоянное взаимодействие для достижения этой цели, - сказал Игорь Чесноков.

Также члены фракции утвердили для выдвижения на предстоящей сессии кандидатуру на должность председателя областного Собрания. Это - Екатерина Прокопьева.

Ее избрали тайным голосованием в ходе заседания президиума политсовета регионального отделения партии, утвердил Президиум генерального совета «Единой России». Поддержали это решение и члены фракции.

В качестве заместителей председателя регионального парламента, фракция предложит двоих партийцев - Александра Короля и Игоря Чеснокова.

Рассмотрят на первой сессии депутаты нового созыва также обновлённый перечень комитетов областного Собрания. Предлагается, что всего их будет десять. На пост председателя девяти из них фракция "Единой России" выдвинула свои кандидатуры.

Так, предлагается, что в VIII созыва будут работать комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике; комитет по строительству, топливно-энергетическому комплексу и ЖКХ; по культурной политике, образованию и науке, туризму и спорту; по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии; по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре; по социальной политике и здравоохранению, по этике и регламенту.

Предлагается также, что разделить комитет по законодательству и вопросам местного самоуправления на два - комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам и комитет по вопросам местного самоуправления и развитию институтов гражданского общества.

Еще один важный вопрос, который уже завтра на сессии Облсобрания рассмотрит новый депутатский корпус - выдвижение кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации.

Единогласно фракция поддержала в качестве кандидата на этот пост от своей партии Ивана Новикова. Одобрено решение и Президиумом Генсовета партии.

Также на заседании фракции депутаты-единороссы рассмотрели вопрос о внесении изменений и дополнений в областной бюджет на текущий год и плановый период 2024-2025 годов.

Парламентариям предстоит распределить дополнительные доходы, экономию по расходам областного бюджета и дополнительные коммерческие заимствования.

В целом доходы бюджета увеличатся на 1 млрд 142 млн рублей. Большая часть средств будет направлена на решение вопросов сферы ЖКХ, транспортного хозяйства, системы обращения с отходами и регулирование тарифов.



