"Единая Россия" ориентирует бюджет Поморья на помощь молодым семьям

Депутаты АОСД продолжают рассматривать региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Особое внимание уделяется финансированию программ, направленных на обеспечение качественным и доступным жильем, а также на улучшение инфраструктуры региона.



Фракция "Единая Россия" выступила инициатором рассмотрения выделения более 890 млн рублей на реализацию этих программ, из которых более 751 млн рублей – из областного бюджета.



В фокусе - помощь молодым семьям и детям-сиротам:



• Более 488 млн рублей планируется направить на субсидии муниципалитетам для оказания помощи молодым семьям в приобретении жилья. Планируется, что 120 молодых семей смогут воспользоваться этой поддержкой.

• Также планируется выделить средства на приобретение не менее 135 жилых помещений для детей-сирот.



Благоустройство для комфортной жизни:



• В рамках Народной программы "Единой России" планируется выделить средства на софинансирование федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

• За счет средств федерального и областного бюджетов в ближайшие три года планируется благоустроить порядка 100 общественных и 40 дворовых территорий



Депутаты поддержали проект бюджета в первом чтении.