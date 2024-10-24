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"Единая Россия" ориентирует бюджет Поморья на помощь молодым семьям

Депутаты АОСД продолжают рассматривать региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Особое внимание уделяется финансированию программ, направленных на обеспечение качественным и доступным жильем, а также на улучшение инфраструктуры региона.

 Фракция "Единая Россия" выступила инициатором рассмотрения выделения более 890 млн рублей на реализацию этих программ, из которых более 751 млн рублей – из областного бюджета.

 В фокусе - помощь молодым семьям и детям-сиротам:

 • Более 488 млн рублей планируется направить на субсидии муниципалитетам для оказания помощи молодым семьям в приобретении жилья. Планируется, что 120 молодых семей смогут воспользоваться этой поддержкой.
 • Также планируется выделить средства на приобретение не менее 135 жилых помещений для детей-сирот.

 Благоустройство для комфортной жизни:

 • В рамках Народной программы "Единой России" планируется выделить средства на софинансирование федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
 • За счет средств федерального и областного бюджетов в ближайшие три года планируется благоустроить порядка 100 общественных и 40 дворовых территорий

 Депутаты поддержали проект бюджета в первом чтении.

11 ноябрь 15:57 | : Политика / Экономика

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