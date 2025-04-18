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Крупный федеральный чиновник займет пост сенатора от Архангельской области

Напомним, кресло в СовФеде освободилось после добровольного ухода Александра Некрасова, одного из самых бесполезных сенаторов от Поморья в новейшей истории, в котором разочаровались даже соратники по КПРФ.

На его место прочат Юрия Борисова, бывшего вице-премьера и главу «Роскосмоса». Не проходящий «ценз оседлости», он замещает его статусом действительного государственного советника 1-го ранга.

Издание «Коммерсант» сообщает, что ранее на место сенатора рассматривались кандидатуры Елены Вторыгиной и Виктора Павленко (в рекламе не нуждаются), но оба последовательно отказались от предложенной чести. На что наблюдатели от редакции скептически ухмыляются…

Этот сенатор идет по квоте губернатора Александра Цыбульского, которому в сентябре предстоят новые выборы. По мнению экспертного сообщества, 5 лет назад строительный магнат Некрасов получил этот пост за отказ КПРФ выставлять своего кандидата… все как-то подозрительно совпало по времени.

20 май 07:47 | : Политика

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