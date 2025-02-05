Цыбульский: «Некрасов безразлично относился к теме СВО»

А также нанес репутационный ущерб всему региону.

Об этом глава Архангельской области Александр Цыбульский рассказал агентству ТАСС.

Цыбульский:

- Для отзыва сенатора Александра Некрасова из Совета Федерации было много причин. Во-первых, представитель КПРФ, бравший на себя обязательства, связанные с отстаиванием интересов Архангельской области в экономике, промышленности, строительстве жилья и социальных объектов, фактически их просто не выполнил. А еще [он] нанес репутационный ущерб региону, не посещая заседания Совфеда. Во-вторых, в период своего членства в Совете Федерации человек не появлялся в области, от которой он делегирован на этот высокий пост, не интересовался тем, как идет работа по реализации поручений главы государства, не включался в решение вопросов оказания поддержки пострадавшим от западных санкций промышленным предприятиям, поддержки наших бойцов на СВО и их семей.

Напомним, строительный магнат Некрасов попал в сенаторы по квоте губернатора Поморья. Есть мнение, что это был своеобразный размен с местными коммунистами за их неучастие в губернаторский выборах 2020 года.

В конце января бесполезному сенатору предложили сложить полномочия «по собственному желанию». Что он и сделал.

Александр Витальевич обещает на освободившийся мандат подыскать человека, «который уже доказал свою преданность региону и будет приносить Архангельской области пользу в статусе сенатора».

В свою очередь наши наблюдатели сходятся во мнении, что конфуз с Некрасовым окончательно подорвал у поморского избирателя доверие к КПРФ как к конструктивной политической силе.